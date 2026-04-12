WhatsApp एक समय पर सिर्फ चैटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप था। हालांकि, आज के समय में व्हाट्सऐप पर कई ऐसे फीचर्स दस्तक दे चुके हैं, जो इसे अन्य इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से बेहतर बनाते हैं। व्हाट्सऐप स्टेटस उन्हीं एक फीचर्स में से एक हैं। हालांकि, व्हाट्सऐप की एक खासियत यह भी है कि वो अपने मौजूदा फीचर्स को एन्हैंस करने पर काम करता रहता है। अभी तक आप व्हाट्सऐप पर सिर्फ सेव (Saved) कॉन्टेक्ट का ही स्टेटस देख पाते थे, लेकिन जल्द ही यह सुविधा आपको अनसेव (Unsaved) कॉन्टेक्ट्स के साथ भी मिलने वाली है। जी हां, लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप पर नया फीचर दस्तक देने वाला है, जिसके बाद आप उन नंबर के व्हाट्सऐप स्टेटस भी देख सकेंगे जिन्हें आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव भी नहीं किया है। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp ग्रुप में सिर्फ @ लगाकर Add कर सकेंगे नया सदस्य, जल्द आ रहा काम का फीचर!

WhatsApp Upcoming Feature

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android 2.26.14.9 में जानकारी दी गई है कि जल्द ही व्हाट्सऐप में नया फीचर जुड़ने वाला है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अनसेव (Unsaved) कॉन्टेक्ट्स का भी व्हाट्सऐप स्टेटस देख सकेंगे। दरअसल, यह वो कॉन्टेक्ट्स होंगे जिनके साथ आपने हाल ही में चैट या फिर व्हाट्सऐप कॉल की होगी। कई बार हम बिना नंबर सेव किए व्हाट्सऐप पर सामने वाले को मैसेज भेजते हैं या फिर व्हाट्ऐप कॉल करते हैं। ऐसे ही कॉन्टेक्ट्स के स्टेटस को आप आने वाले समय में देख सकेंगे। और पढें: WhatsApp का तोहफा, अब बिना नंबर शेयर किए होगी चैट, इन यूजर्स को मिला नया Username फीचर!



रिपोर्ट में इस अपकमिंग फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि जब भी आपको व्हाट्सऐप पर बिना सेव वाले नंबर का स्टेटस देखने को मिलेगा, उस कॉन्टेक्ट के आगे tilde (~) का साइन लगा होगा।

इससे पता चलेगा कि यह नंबर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन आपने उनसे हाल ही में व्हाट्सऐप के जरिए कनेक्ट किया है। शेयर स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि स्क्रीन के बॉटम में इस नए फीचर की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, अगर आप नहीं चाहते कि आपका व्हाट्सऐप स्टेटस कोई ऐसा कॉन्टेक्ट देखे, जिसे आपने या उन्होंने सेव नहीं किया तो आप वो रोकने की भी सुविधा प्राप्त होगी।

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फिलहाल, कंपनी ने इस फीचर को कुछ यूजर्स के साथ बीटा टेस्टिंग के लिए रोलआउट किया है। हालांकि, टेस्टिंग के बाद इसे अन्य सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जा सकता है। व्हाट्सऐप ने अभी इस फीचर से जुड़ी किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।