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WhatsApp का तोहफा, अब बिना नंबर शेयर किए होगी चैट, इन यूजर्स को मिला नया Username फीचर!

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए Username फीचर कुछ यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। अब वो बिना नंबर शेयर करें व्हाट्सऐप चैट कर सकेंगे। यहां जानें कैसे।

Edited By: Manisha | Published By: Manisha | Published: Apr 08, 2026, 04:12 PM (IST)

photo icon WhatsApp Username Feature

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WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। कुछ समय पहले जानकारी सामने आई थी कि जल्द ही इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स के लिए नया Username फीचर लेकर आने वाला है। इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना अपना फोन नंबर शेयर करे सामने वाले से व्हाट्सऐप चैट कर सकेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो लंबी टेस्टिंग के बाद यह फीचर फाइनली रोलआउट कर दिया गया है। जी हां, इस फीचर को Android व iOS यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: WhatsApp CarPlay ऐप से उठा पर्दा, ड्राइव करते वक्त आसानी से कर पाएंगे चैटिंग

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो WhatsApp Username फीचर फाइनली Android व iOS यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अभी इस फीचर को फेज मैनर में रिलीज किया गया है। ऐसे में सभी यूजर्स तक यह फीचर अलग-अलग समय तक पहुंचेगा। कई यूजर्स को यह फीचर मिल चुका है और कई लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। news और पढें: BGMI खेलने वालों के लिए बड़ी खबर, अब WhatsApp से होगा झटपट लॉगिन, जानें कैसे


WhatsApp Username फीचर कैसे करें इस्तेमाल?

Wabetainfo की रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि यूजर्स को नया Username नाम का फीचर प्राप्त होगा, जिसमें यूजर्स को अपना यूजरनेम क्रिएट करना होगा। यूजरनेम क्रिएट करने के लिए टर्म-एंड-कंडिशन दी गई है। इसमें यूजरनेम बनाते हुए आपको www. का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा, यूजरनेम के अंत में डोमेन से भी नहीं होगा, जिसमें .Com व .in लगाना नहीं होगा।

1. यूजरनेम बनाने के लिए आपको a-z अल्फाबेट्स, 0-9 नंबर व अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. यूजरनेम बनाने के लिए आपको 3 से 35 कैरेक्टर का इस्तेमाल करना होगा।

3. यूजरनेम बनाते हुए शुरू में आपको @ लगाना होगा।

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WhatsApp Username फीचर आपको मिला है या नहीं? ऐसे करें चेक

आपको बता दें, व्हाट्सऐप ने फिलहाल बहुत ही कम यूजर्स के लिए इस फीचर को रोलआउट किया है। आपको यह फीचर मिला है या नहीं यह देखने के लिए आपको सबसे पहले फोन में व्हाट्सऐप ऐप ओपन करनी होगी। इसके बाद प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। यहां आपको यूजरनेम का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको यह फीचर दिख गया, तो मतलब आप अपना यूजरनेम क्रिएट कर सकते हैं। यूजरनेम बनाने के बाद आप किसी को भी यह यूजरनेम देकर चैट कर सकेंगे। चैट के लिए आपको अलग से नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी।