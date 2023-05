Apple कंपनी अपने आईफोन्स के लिए नए इंटरफेस को लाने की प्लानिंग कर रही है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो नए इंटरफेस के जरिए आईफोन डिवाइस में कैलेंडर अपॉइंटमेंट, वेदर व नोटिफिकेशन जैसी जानकारियां डिस्प्ले लॉक होने पर भी दिखाई देंगी। रिपोर्ट की मानें, तो इस इंटरफेस को iOS 17 सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ लाया जाएगा। कहा जा सकता है कि जल्द ही आपका आईफोन Google Nest और Amazon Echo Display की तरह काम करेगा। इन डिवाइस पर भी यह सभी नोटिफिकेशन डिस्प्ले लॉक होने पर भी देखे जा सकते हैं। Also Read - iOS 17 अपडेट के साथ बदलेगा हेल्थ और वॉलेट ऐप का डिजाइन, मिलेंगे नए फीचर्स

Bloomberg के Mark Gurman ने अपने लेटेस्ट ट्वीट के जरिए यह जानकारी लीक की है। Mark Gurman की मानें, तो Apple कंपनी iOS 17 के लिए नया फीचर डेवलप कर रही है। इस नए फीचर के जरिए आईफोन की स्क्रीन स्मार्ट होम-स्टाइल डिस्प्ले के रूप में बदल जाएगी। नए इंटरफेस में फोन लॉक होने पर भी वेदर, कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स और नोटिफिकेशन जैसी जानकारियां फोन के डिस्प्ले पर देखी जा सकेंगी। लीक में बताया गया है कि यह विजेट ब्राइट टेक्स्ट के साथ डार्क बैकग्राउंड पर दिखाई देंगे। Also Read - Apple के IOS 17 में नजर आएंगे ये 5 बड़े अपडेट, जानें क्या है कंपनी की प्लानिंग

Also Read - Apple iOS 17 में मिलेंगे कई नए फीचर्स, यूजर एक्सपीरियंस होगा बेहतर!

NEW: Apple is planning a new smart-display-like mode in iOS 17, a new interface for information and notifications when an iPhone is locked and in landscape mode, as a major new feature. It’s a potential precursor to a standalone Apple smart home hub. https://t.co/mgFsu4nQ6x

— Mark Gurman (@markgurman) May 24, 2023