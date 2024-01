Apple ने iOS 17.2 अपडेट के बाद फाइनली अपने iPhone यूजर्स के लिए iOS 17.3 अपडेट रोलआउट कर दिया है। यह नया अपडेट कई नए फीचर्स से लैस है, जिसमें कई बग फिक्स व सिक्योरिटी फीचर शामिल है। सिक्योरिटी फीचर की बात करें, तो इसमें Stolen Device Protection पेश किया गया है। इस फीचर की मदद से कोई अन्य शख्स आपके आईफोन का एक्सेस नहीं कर सकेगा, भले ही उसके पास आपके आईफोन का पासवर्ड मौजूद हो। इस नए अपडटे में नए वॉलपेपर आदि भी शामिल है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

अगर आपके Apple iPhone डिवाइस में iOS 17 अपडेट पहुंच चुका है, तो आपको नया iOS 17.3 अपडेट प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि iPhone XS व इसके बाद के सभी आईफोन डिवाइस में यह नया अपडेट रोलआउट होने वाला है। वैसे तो इस अपडेट को ओवर-द-एयर रोलआउट किया गया है, जो कि आपके डिवाइस तक जल्द ही पहुंच जाएगा। हालांकि, आप इसे मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं।

These are the new features in iOS 17.3:

Stolen Device Protection

Turning on this feature adds an additional layer of security in the event that someone steals your iPhone and obtains your passcode

Apple Music Collaborative Playlists

You can now create and share playlists with… pic.twitter.com/VMg0psMGTW

