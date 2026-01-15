28 जनवरी को लॉन्च हो सकता है Apple M5 Pro और M5 Max MacBook Pro, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Apple अपने MacBook Pro लाइनअप को और भी पावरफुल बनाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही M5 Pro और M5 Max चिप्स वाले नए हाई-एंड MacBook Pro मॉडल लॉन्च कर सकती है, बताया जा रहा है कि इन नए मॉडल्स को 28 जनवरी को पेश किया जा सकता है, साथ ही Apple अपने नए Creator Suite सब्सक्रिप्शन की भी घोषणा कर सकता है। हालांकि Apple ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। और पढें: Apple ने लॉन्च किया Creator Studio, iPhone, iPad और Mac के लिए होगा नया सब्सक्रिप्शन पैकेज, जानें कीमत

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

Macworld की रिपोर्ट के अनुसार, नए MacBook Pro मॉडल 28 जनवरी को लॉन्च हो सकते हैं। Apple अक्सर नए हार्डवेयर इसी दिन पेश करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी दिन Creator Suite भी लॉन्च हो सकता है, जिसमें Final Cut Pro और Logic Pro जैसे प्रोफेशनल टूल्स होंगे। ये टूल्स खासकर उन क्रिएटिव लोगों के लिए हैं, जिन्हें MacBook Pro पसंद है। और पढें: Apple MacBook Pro M6: पहली बार आ सकती है टच OLED स्क्रीन, Face ID से होगा लैस, जानें कब होगा लॉन्च

क्या 16-inch MacBook Pro M5 Chip के साथ आएगा

Apple ने अपनी M5 MacBook Pro Series अक्टूबर 2025 में लॉन्च की थी, जिसमें सिर्फ 14-inch का मॉडल था। यह मॉडल बेहतर AI परफॉर्मेंस, शानदार ग्राफिक्स और बेहतर न्यूरल इंजन के साथ आया था। उस समय 16-inch MacBook Pro अपडेट नहीं हुआ था और M5 Pro या M5 Max वेरिएंट्स भी नहीं आए थे। नए लाइनअप में पहली बार 16-inch MacBook Pro M5 चिप के साथ आ सकता है और 14-inch और 16-inch मॉडल्स M5 Pro और M5 Max चिप्स के साथ पेश हो सकते हैं। इन नए मॉडल्स में CPU और GPU की परफॉर्मेंस बेहतर होगी लेकिन चिप की डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। और पढें: Apple ने M5 Chip के साथ लॉन्च किया 14-inch MacBook Pro, जानें कीमत और फीचर्स

भारत में मौजूदा 14-inch MacBook Pro 2025 M5 Chip की कीमत

भारत में मौजूदा 14-inch MacBook Pro 2025 M5 चिप के साथ Rs. 1,69,900 से शुरू होता है और यह macOS Tahoe के साथ आता है, फिलहाल M5 Pro और M5 Max मॉडल्स के 28 जनवरी को लॉन्च होने की जानकारी एक अनुमान पर आधारित है, जो Apple के पिछले लॉन्च पैटर्न और हालिया सॉफ्टवेयर घोषणाओं पर आधारित है अगर यह लॉन्च होता है तो यह प्रोफेशनल यूजर्स के लिए Apple का सबसे पावरफुल MacBook Pro लेकर आएगा।