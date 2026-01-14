Apple ने लॉन्च किया Creator Studio, iPhone, iPad और Mac के लिए होगा नया सब्सक्रिप्शन पैकेज, जानें कीमत

Apple ने बुधवार को अपना नया Apple Creator Studio पेश किया है, जो iPhone, iPad और Mac यूजर्स के लिए एक पावरफुल क्रिएटिव ऐप्स का सब्सक्रिप्शन पैकेज है। इस पैकेज में वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक मेकिंग, इमेज क्रिएशन और विज़ुअल प्रोडक्टिविटी के लिए कई फेमस ऐप्स शामिल हैं। Creator Studio में Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers और Freeform जैसे ऐप्स एक ही सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध होंगे। Apple के अनुसार यह पैकेज क्रिएटर्स को हर स्तर पर मदद करेगा और प्राइवेसी को बनाए रखते हुए डिवाइस या प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट पर प्रोसेसिंग करेगा। और पढें: Year Ender 2025: इस साल के Top 5 Gaming Laptops, हर तरह के क्रिएटिव कामों के लिए हैं परफेक्ट

Apple Creator Studio की कीमत कितनी है?

भारत में Apple Creator Studio की कीमत मासिक सब्सक्रिप्शन के लिए ₹399 और वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ₹3999 है। छात्र विशेष छूट के तहत Creator Studio Pro को ₹199 प्रति माह या ₹1,999 प्रति वर्ष सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए सब्सक्राइबर्स के लिए पहला महीना फ्री रहेगा और नया Mac या iPad खरीदने पर तीन महीने का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इसके अलावा Family Sharing के जरिए यह सब्सक्रिप्शन परिवार के छह सदस्यों के बीच बिना किसी अतिरिक्त लागत के शेयर किया जा सकता है। App Store पर Compressor और MainStage अभी भी अलग से उपलब्ध रहेंगे, जबकि Keynote, Pages, Numbers और Freeform के फ्री वर्जन हर नए iPhone, iPad और Mac में पहले से इंस्टॉल होंगे।

Apple Creator Studio में कौन-कौन से मुख्य फीचर्स हैं?

Apple Creator Studio में शामिल ऐप्स में कई नए फीचर्स और प्रीमियम कंटेंट शामिल हैं। Final Cut Pro में अब AI-पावर्ड Transcript Search, Visual Search, Beat Detection और Montage Maker जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो वीडियो एडिटिंग को और तेज और आसान बनाती हैं। Logic Pro में नई Synth Player और Chord ID टूल्स AI का यूज करके ऑडियो या MIDI से परफॉर्मेंस जेनरेट और कॉर्ड प्रोग्रेशन पहचानने में मदद करती हैं। इसके साथ ही Sound Library में रॉयल्टी-फ्री लूप्स और सैम्पल्स भी शामिल किए गए हैं।

Pixelmator Pro और बाकी ऐप्स में क्या खास बदलाव आए हैं?

Pixelmator Pro अब iPad पर भी उपलब्ध है, जिसमें टच ऑप्टिमाइज्ड इंटरफेस, Apple Pencil सपोर्ट, Super Resolution, Auto Crop और एडवांस्ड मास्किंग टूल्स शामिल हैं। Keynote, Pages, Numbers और Freeform ऐप्स के लिए प्रीमियम टेम्पलेट्स, थीम और नया Content Hub भी उपलब्ध होगा। Apple का कहना है कि Creator Studio सब्सक्रिप्शन क्रिएटर्स को अपने वीडियो, म्यूजिक और ग्राफिक्स प्रोजेक्ट्स को कहीं भी और कभी भी बनाने और शेयर करने की सुविधा देगा।