MacBook Pro (2026) भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप लैपटॉप लाइनअप है। फीचर्स की बात करें, तो इस लैपटॉप को कंपनी ने Apple M5 Max और M5 Pro प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है। इसमें 64GB RAM मिलता है। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें 12MP वेबकैम Apple Center Stage और Desk View support के साथ पेश किया गया है। इसमें 100Wh की बैटरी और 140W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं इस MacBook की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 28 जनवरी को लॉन्च हो सकता है Apple M5 Pro और M5 Max MacBook Pro, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

MacBook Pro (2026) Price in India, Availability

Apple ने MacBook Pro (2026) के 14 इंच मॉडल को M5 Pro चिप के साथ 2,49,900 रुपये में लॉन्च किया है। इसमें 24GB RAM + 1TB स्टोरेज मॉडल मिलेगा। वहीं, M5 Max वेरिएंट की कीमत 3,99,900 रुपये है। इसके अलावा, 18-core CPU व 20-core GPU मॉडल पाने के लिए ग्राहकों को अलग से 20,000 रुपये देने होंगे। 48GB RAM मॉडल की कीमत आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं, 2TB के और 40,000 रुपये देने होंगे। और पढें: 2026 में Apple मचाएगा तहलका, Foldable iPhone से लेकर iPhone 18 तक ये प्रोडक्ट्स करेगा लॉन्च

16 इंच मॉडल के M5 Pro की कीमत 2,99,900 रुपये है। वहीं, M5 Max प्रोसेसर की कीमत 4,29,900 रुपये है, जिसमें 64GB RAM आपको 60,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर मिल जाएगी। वहीं, 4TB के लिए आपको 1,00000 रुपये एक्स्ट्रा और देना होगा। टॉप M5 Max प्रोसेसर के साथ 18-core CPU व 40-core GPU पाने के लिए आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। कंपनी ने इसे सिल्वर व स्पेस ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया है। लैपटॉप की प्री-बुकिंग 4 मार्च यानी आज से शुरू हो रही है। और पढें: Apple MacBook Pro M6: पहली बार आ सकती है टच OLED स्क्रीन, Face ID से होगा लैस, जानें कब होगा लॉन्च

MacBook Pro (2026) Specifications

फीचर्स की बात करें, तो MacBook Pro (2026) में 14 इंच और 16.2 इंच का Liquid Retina XDR ProMotion डिस्प्ले ऑप्शन मिलत हैं। इस डिस्प्ले में 1600 Nits ब्राइटनेस मिलती है। वहीं, रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, यह लैपटॉप M5 Pro और M5 Max प्रोसेसर के ऑप्शन मिलते हैं। M5 Pro चिप में 6 “Super Cores” और 12 परफॉर्मेंस कोर मौजूद हैं। वहीं, मैक्स में 18-core CPU व 40-core GPU मिलता है। कंपनी ने इसमें 8TB SSD स्टोरेज व 128GB RAM के ऑप्शन पेश किए हैं।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6, Apple N1 चिप आदि शामिल है। जैसे कि हमने बताया इस लैपटॉप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 12MP का वेबकैम मिलता है। वहीं, इसकी बैटरी 100Wh की है, जिसके साथ 140W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।