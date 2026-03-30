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Apple ला सकता है AI App Store और थर्ड-पार्टी Chatbots का मिलेगा सपोर्ट, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Apple इस साल AI की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी अपने वर्चुअल असिस्टेंट Siri को और स्मार्ट बनाने के साथ थर्ड-पार्टी चैटबॉट्स को जोड़ने की योजना बना रही है। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 30, 2026, 11:19 AM (IST)

Apple AI

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Apple इस साल AI के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने वर्चुअल असिस्टेंट Siri को पूरी तरह से अपग्रेड करने जा रही है, जिसमें यूजर्स को नए और स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि Apple अब अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड-पार्टी चैटबॉट्स को चलाने की अनुमति दे सकता है, यानी अब Siri सिर्फ Apple का असिस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि उसमें दूसरे AI Tools भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। यह बदलाव iOS 27 के साथ देखने को मिल सकता है, जो 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। news और पढें: Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज, Siri जल्द बनेगा फुल AI Chatbot

क्या Siri में थर्ड-पार्टी चैटबॉट्स भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे?

Bloomberg रिपोर्ट के अनुसार, Apple एक नया फीचर पेश कर सकता है जिसे ‘Siri Extensions’ कहा जा सकता है। इसके जरिए यूजर्स Claude जैसे थर्ड-पार्टी चैटबॉट्स को सीधे Siri के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कंपनी एक डेडिकेटेड AI App Store भी ला सकती है, जहां अलग-अलग AI सर्विसेज उपलब्ध होंगी। यह एक तरह का मार्केटप्लेस होगा, जहां डेवलपर्स अपने AI Tools को Siri से कनेक्ट कर पाएंगे। इससे यूजर्स को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे और Apple को कमीशन के जरिए कमाई का नया जरिया मिलेगा। news और पढें: क्या 2026 में ChatGPT और Google के AI को टक्कर देगा Apple? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा

Apple ने क्यों लिया ये कदम?

Apple का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कंपनी फिलहाल AI की रेस में Google और OpenAI जैसी कंपनियों से पीछे मानी जा रही है। ऐसे में Apple अपने हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म की ताकत का इस्तेमाल कर AI सर्विसेज को बढ़ावा देना चाहता है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि Apple के कुछ AI एक्सपर्ट्स दूसरी कंपनियों में जा चुके हैं, जिससे कंपनी की खुद की AI डेवलपमेंट पर असर पड़ा है। इसलिए Apple अब एक ओपन अप्रोच अपनाते हुए दूसरे AI Tools को अपने इकोसिस्टम में जगह दे सकता है। news और पढें: iOS 27: कब आएगा ये अपडेट और AI से लेकर UI तक इस बार क्या-क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव, जानिए सब कुछ

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क्या Siri और भी पावरफुल बनने वाला है?

वहीं Apple ने हाल ही में Gemini के साथ पार्टनरशिप भी की है, जिसके तहत नया Siri और ज्यादा स्मार्ट बनेगा। यह अपग्रेडेड Siri, 8 जून 2026 को होने वाले WWDC 2026 में पेश किया जा सकता है हालांकि आम यूजर्स को इसका फायदा iOS 27 रिलीज के बाद ही मिलेगा, जो नए iPhones के साथ लॉन्च होगा। नया Siri न सिर्फ सवालों के जवाब देगा, बल्कि खुद से टास्क भी पूरा कर सकेगा, साथ ही Apple एक स्टैंडअलोन Siri App पर भी काम कर रहा है, जो ChatGPT की तरह चैटबॉट एक्सपीरियंस दे सकता है।