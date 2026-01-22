Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज, Siri जल्द बनेगा फुल AI Chatbot

Apple अब अपने वॉयस असिस्टेंट Siri को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। कई सालों तक AI चैटबॉट से दूरी बनाए रखने के बाद, कंपनी इस साल के अंत तक Siri को एक फुल कन्वर्सेशनल AI में बदल सकती है। इस नए सिस्टम का Internal Name Campos बताया जा रहा है, जो iPhone, iPad और Mac पर चैटबॉट जैसा अनुभव देगा। अभी तक Siri छोटे और सीमित जवाब देती थी लेकिन Campos के आने के बाद Siri यूजर से बातचीत कर सकेगी, सवालों का संदर्भ समझेगी और मुश्किल काम भी पूरे कर पाएगी। इसे इस्तेमाल करने का तरीका वही रहेगा ‘Hey Siri’ बोलकर या साइड बटन दबाकर, लेकिन इसके बाद का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा नेचुरल और स्मार्ट होगा।

iOS 27 में Siri को लेकर Apple की क्या बड़ी योजना है

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया AI चैटबॉट उस Siri अपडेट से अलग होगा जो iOS 26.4 के साथ आने वाला है। iOS 26.4 में Siri का मौजूदा डिजाइन ही रहेगा, लेकिन उसमें ऑन-स्क्रीन कंटेंट पढ़ने, पर्सनल डेटा की मदद से जवाब देने और बेहतर वेब सर्च जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे। वहीं Campos पूरी तरह नया अनुभव होगा और मौजूदा Siri इंटरफेस को रिप्लेस कर देगा। Apple इस नए Siri को जून में होने वाले Worldwide Developers Conference (WWDC) में दिखा सकता है और सितंबर में iOS 27, iPadOS 27 और macOS 27 के साथ रिलीज किया जा सकता है। इन अपडेट्स में नए डिजाइन से ज्यादा फोकस स्पीड और पुराने बग्स को ठीक करने पर होगा।

नया Siri AI यूजर्स के लिए क्या-क्या काम कर पाएगा

Campos के आने के बाद Siri सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देगी, बल्कि वेब सर्च करना, टेक्स्ट लिखना, इमेज बनाना, डॉक्यूमेंट का सार निकालना और फाइल्स को एनालाइज करना जैसे काम भी कर सकेगी। यूजर की अनुमति से यह मैसेज, फोटो, म्यूजिक, कैलेंडर और फाइल्स जैसी पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल भी करेगी। सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि Siri स्क्रीन पर खुले ऐप्स और कंटेंट को देख सकेगी, जिससे वह सेटिंग बदलना, ऐप खोलना, कॉल करना या कैमरा शुरू करने जैसे काम सीधे कर पाएगी। Apple अपने Mail, Photos, Music, Podcasts, TV और यहां तक कि Xcode जैसे ऐप्स के साथ भी Siri से जोड़ने की योजना बना रहा है।

प्राइवेसी Apple के लिए अब भी सबसे अहम मुद्दा

हालांकि, प्राइवेसी Apple के लिए अब भी सबसे अहम मुद्दा है। जहां दूसरे AI चैटबॉट पुरानी बातचीत याद रखते हैं, वहीं Apple Siri की मेमोरी को सीमित रखने पर विचार कर रहा है ताकि यूजर की निजी जानकारी सुरक्षित रहे। तकनीकी तौर पर, Campos के लिए Google की Gemini AI टीम द्वारा बनाए गए मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इंटरफेस और पूरा एक्सपीरियंस Apple खुद डिजाइन करेगा। यह Siri, Apple Foundation Models के नए वर्जन पर चलेगी और कुछ मामलों में Google के क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल भी हो सकता है। यह कदम दिखाता है कि AI की रेस में पीछे रहने के बाद अब Apple भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है।