Airtel लाया स्पेशल वैलेंटाइन फीचर, रिचार्ज के साथ कह पाएंगे अपने दिल की बात

Airtel ने वैलेंटाइन डे (Valentine Day) को ध्यान में रखकर खास फीचर पेश किया है। इस सुविधा के जरिए यूजर्स अपने पार्टनर को पर्सनलाइज्ड मैसेज के साथ मोबाइल रिचार्ज गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। इस कदम से यूजर्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और उनके बीच पर्सनल टच बना रहेगा। इससे पहले कंपनी ने फर्जी OTP डिटेक्ट करने वाला AI फीचर रोलआउट किया था। और पढें: इस iPhone पर मिल रहा 2995 का डिस्काउंट, दोबारा नहीं मिलेगा सस्ते में खरीदने का मौका

क्या है Airtel का खास फीचर ?

टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की ओर से जारी किए गए फीचर का नाम ‘Gift a Recharge with a Special Note’ है। इसका इस्तेमाल एयरटेल थैंक्स ऐप में जाकर किया जा सकता है। इसके जरिए आप अपने पार्टनर, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को उपहार के रूप में मोबाइल रिचार्ज दे सकते हैं। इसके साथ आपको पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजने की सुविधा भी मिलेगी। और पढें: Airtel का 60GB डेटा का प्लान, जानें कीमत

कंपनी का मानना है कि इस फीचर के आने से यूजर्स के रिलेशन औरों के साथ बेहतर होंगे। वे अपनी फीलिंग्स बेहतर तरीके से साझा कर पाएंगे। साथ ही, डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे प्लेटफॉर्म अधिक इंटरैक्टिव और रिलेवेंट बन जाएगा।

मिलेगा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस

फोन नंबर रिचार्ज करना ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी है, लेकिन एयरटेल के इस फीचर के आने से अब रिचार्ज करना पर्सनलाइज्ड हो गया है। इस सुविधा से यूजर्स रिचार्ज करने के साथ अपनी दिल की बात कह पाएंगे। इसके साथ डिजिटल गिफ्टिंग को भी बढ़ावा मिलेगा।

Airtel OTP Protection

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि एयरटेल ने फर्जी ओटीपी पर लगाम लगाने के लिए एआई फीचर रिलीज किया था, जो अब सभी के लिए उपलब्ध है। इसका काम फेक ओटीपी आने पर अलर्ट देना है। यह अतिरिक्त सुरक्षा लेयर की तरह काम करता है। इसकी खासियत है कि यह संदिग्ध कॉल के दौरान आने वाले फर्जी ओटीपी को सेकेंडों में पहचान लेता है और यूजर को तुरंत अलर्ट भेजता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

अलर्ट आने पर कॉल के दौरान पॉप-अप मैसेज आता है। इसमें ओटीपी को लेकर वॉर्निंग दिखाई देती है। इससे पता चल जाता है कि ओटीपी फेक है।