Published By: Manisha | Published: Feb 11, 2026, 01:20 PM (IST)
Airtel AI-powered OTP Protection: डिजिटल भारत में ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग अब एक आम बात हो गई है। इसी का फायदा उठाते हुए स्कैमर्स लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऑनलाइन ठगी में OTP स्कैम सबसे आम है। इस स्कैम में स्कैमर्स आप बैंक कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं और कॉल के दौरान आपको एक फेक OTP भेजते हैं। जैसे ही आप हड़बड़ी में उनके साथ OTP शेयर करते हैं कॉल कट हो जाती है और आपके बैंक से हजारों-लाखों रुपये उड़ जाते हैं। इसी तरह के स्कैम को रोकने के लिए अब Bharti Airtel ने अपना एक नया AI-पावर्ड अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि कॉल के दौरान आपको रियल टाइम फेक OTP को लेकर अलर्ट भेजता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: डेली 2.5GB डेटा वाला बेस्ट प्लान, मिलेगी सालभर की छुट्टी
Bharti Airtel ने अपने ग्राहकों के लिए खास AI अलर्ट सिस्टम रिलीज किया है, जो कि उन्हें One-Time Password (OTP) से होने वाले स्कैम से बचाने में मदद करेगा। यह फीचर नेटवर्क लेयर के तौर पर काम करता है। इस फीचर को खासतौर पर कॉल के दौरान आने वाले फेक OTP की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही सिस्टम पहचान लेता है कि संदिग्ध कॉल के दौरान आने वाला ओटीपी फेक है, तो वो रियल टाइम अलर्ट यूजर को देता है। और पढें: T20 World Cup फ्री में देखें JioHotstar पर LIVE, Jio, Airtel और Vi के ये 5 सस्ते प्रीपेड प्लान सबके लिए हैं बेस्ट
इस अलर्ट के दौरान यूजर को एक पॉप-अप मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें OTP शेयर करने को लेकर एक वॉर्निंग देखने को मिलेगी। अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन प्राप्त होता है, तो आप उस OTP को शेयर करने से रोक सकते हैं।
आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि Airtel कंपनी ने इस तरह की ऑनलाइन प्रोटेक्शन यूजर्स को प्रोवाइड की हो। इससे पहले कंपनी ने स्पैम कॉल से बचने के लिए यूजर्स को spam-call warnings देना शुरू किया था। इस कॉल अलर्ट के बाद जब कंपनी को लगा कि स्कैमर्स मैसेज OTP के जरिए लोगों को ठग रहे हैं, तो अब कंपनी ने फेक मैसेज अलर्ट देने प्लानिंग की है।
Airtel ने इस खास फीचर को हरियाणा में लाइव कर दिया है। हालांकि, कंपनी इस फीचर को सभी सर्कल में रोलआउट करने वाली है। कहा जा रहा है कि इसके लिए कंपनी को सिर्फ 2 हफ्ते तक का समय लगेगा।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information