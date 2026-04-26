Airtel vs Jio: एयरटेल और जियो भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियां है। हर दूसरे यूजर्स के पास जियो या फिर एयरटेल की सिम पाई जाती है। एयरटेल की बात करें, तो यह भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की एक महंगी कंपनी है। एयरटेल कंपनी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में कई सारे महंगे रिचार्ज प्लान लेकर आती है। वहीं, दूसरी ओर जियो कंपनी भी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में एयरटेल जितनी कीमत वाले प्लान लेकर आती है, लेकिन इनमें मिलने वाले बेनेफिट्स एयरटेल से अच्छे व ज्यादा होते हैं। आज आपकी सहूलियत के लिए हम आपके लिए दोनों ही कंपनी का एक-जैसी कीमत वाला प्लान लेकर आए हैं। दाम में भले ही प्लान एक-जैसे हों, लेकिन इनके बेनेफिट्स एक-दूसरे से काफी अलग हैं। और पढें: Reliance Jio ने लॉन्च किया धमाकेदार प्लान, मिलेगा JioHotstar से लेकर Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन, जानिए कीमत और बेनिफिट्स

Airtel vs Jio: Price in India

कीमत की बात करें, तो Airtel और Jio कंपनी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में 899 रुपये वाला एक-जैसा प्लान लेकर आती है। अगर आप जियो ग्राहक हैं, तो भी आपको 899 रुपये का प्लान मिल जाएगा और अगर आप एयरटेल ग्राहक हैं, तो भी आपको 899 रुपये का प्लान मिल जाएगा। जैसे कि हमने बताया इस प्लान के बेनेफिट्स एक-दूसरे से काफी अलग हैं। और पढें: RCB vs GT Live Streaming: आज कहां और कैसे देखें टीवी और मोबाइल पर IPL 2026 का ये धमाकेदार मैच लाइव?

Airtel Rs 899 Plan Benefits

एयरटेल कंपनी के 899 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। एयरटेल के इस प्लान में यूजर्स को डेली 1.5GB डेटा का एक्सेस मिलता है, जो कि 84 दिन तक डेली मिलेगा। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बेनेफिट मिलता है। यानी आप 84 दिन तक रोज अनलिमिटेड कॉलिंग का आनंद ले सकेंगे। इसके डेली 100 फ्री SMS बेनेफिट भी शामिल है। और पढें: Jio का डेली 2GB डेटा वाला पॉपुलर प्लान, लंबी वैलिडिटी के साथ JioHotstar सब्सक्रिप्शन पाएं FREE

Jio Rs 899 Plan Benefits

वहीं, दूसरी ओर जियो के 899 रुपये वाले प्लान की बात करें तो यह 84 नहीं बल्कि 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के बेनेफिट्स भी काफी अलग व ज्यादा है। जियो कंपनी 899 रुपये के प्लान में यूजर्स को डेली 2GB डेटा का एक्सेस देता है, जिसमें आपको 90 दिन तक 200GB डेटा का एक्सेस मिलता है। इतना ही नहीं जियो का प्लान यूजर्स को 20GB एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करता है।

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Jio OTT Benefits

इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा भी शामिल है। साथ ही इस प्लान में आपको डेली 100 फ्री SMS सुविधा भी शामिल है। इतना ही नहीं जियो का प्लान यही तक सीमित नहीं है। इस प्लान में यूजर्स को JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जो कि 3 महीने तक के लिए उपलब्ध होगा।