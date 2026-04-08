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Adobe ने स्टूडेंट्स को दिया खास तोहफा, ये AI फीचर किया लॉन्च, अब फ्री में बनाएं स्टडी मटेरियल

Adobe ने स्टूडेंट्स के लिए एक नया AI फीचर Student Spaces लॉन्च किया है, जो पढ़ाई को आसान और स्मार्ट बनाता है। इस टूल से छात्र अपने नोट्स, क्विज और प्रेजेंटेशन खुद-ब-खुद बना सकते हैं और खास बात यह है कि इसका बीटा वर्जन फिलहाल फ्री में उपलब्ध है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 08, 2026, 05:53 PM (IST)

Adobe Student Spaces AI Feature

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Adobe ने स्टूडेंट्स के लिए एक नया और खास AI फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम Student Spaces है। यह फीचर उसके PDF सॉफ्टवेयर Adobe Acrobat के अंदर जोड़ा गया है। इसका मकसद छात्रों की पढ़ाई को आसान और स्मार्ट बनाना है। इस टूल की मदद से छात्र अपने नोट्स, प्रेजेंटेशन, फ्लैशकार्ड और क्विज खुद-ब-खुद तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसका बीटा वर्जन फिलहाल फ्री में उपलब्ध है और शुरुआत में इसे इस्तेमाल करने के लिए लॉगिन की भी जरूरत नहीं है। news और पढें: Airtel यूजर्स की लगी लॉटरी, Adobe Express Premium एक साल के लिए फ्री

Student Spaces कैसे काम करता है और क्या-क्या बना सकता है?

Student Spaces का इस्तेमाल करना काफी आसान है। छात्र इसमें 100 से ज्यादा फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे PDF, Word डॉक्यूमेंट, PowerPoint, Excel, वेबसाइट लिंक, हैंडरिटन नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट। इन सभी इनपुट्स के आधार पर यह AI टूल खुद ही पढ़ाई से जुड़ी चीजें तैयार कर देता है। इसमें फ्लैशकार्ड, क्विज, माइंड मैप, वीडियो, पॉडकास्ट और एडिटेबल प्रेजेंटेशन जैसी चीजें शामिल हैं। इसके पीछे Adobe Express का इस्तेमाल किया गया है, जो क्लाउड पर काम करता है और कंटेंट बनाने में मदद करता है। news और पढें: IIT की तैयारी अब आसान, Google Gemini पर मुफ्त JEE टेस्ट शुरू

क्या AI चैटबॉट सच में पढ़ाई को आसान बना पाएगा?

इस प्लेटफॉर्म में एक AI चैटबॉट भी दिया गया है, जिससे छात्र सीधे सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत जवाब पा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह AI सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जवाब देता है जो यूजर ने अपलोड किए हैं, जिससे गलत जानकारी मिलने की संभावना कम हो जाती है। Adobe के मुताबिक, इस फीचर को 500 से ज्यादा छात्रों के साथ टेस्ट किया गया है, जिनमें Harvard University, University of California, Berkeley और Brown University जैसे बड़े संस्थानों के छात्र भी शामिल थे। news और पढें: Google Disco: ऐसा AI ब्राउजर जो सिर्फ प्रॉम्प्ट से बना देता है कस्टम App

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क्या Adobe का यह टूल बाकी AI स्टडी प्लेटफॉर्म्स को टक्कर दे पाएगा?

हालांकि Student Spaces पहला ऐसा टूल नहीं है जो पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आया हो। इससे पहले भी NotebookLM, Goodnotes और Turbo AI जैसे प्लेटफॉर्म इस तरह की सुविधाएं दे चुके हैं। Adobe ने जनवरी में PDF Spaces नाम का एक और फीचर लॉन्च किया था, जिसमें यूजर्स मिलकर काम कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब उसी टेक्नोलॉजी को Student Spaces में भी जोड़ा गया है, जिसमें AI पॉडकास्ट फीचर भी मिलेगा। इससे छात्र अपनी पढ़ाई को सुनकर भी समझ सकते हैं।