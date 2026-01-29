comscore
Airtel यूजर्स की लगी लॉटरी, Adobe Express Premium एक साल के लिए फ्री

Airtel और Adobe की नई पार्टनरशिप से भारतीय यूजर्स को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब Airtel के मोबाइल, ब्रॉडबैंड और DTH ग्राहक Adobe Express Premium का एक साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त पा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 29, 2026, 11:33 AM (IST)

Adobe और Bharti Airtel ने भारत में एक बड़ी और खास पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इस पार्टनरशिप के तहत एयरटेल के सभी यूजर्स को Adobe Express Premium का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। यह ऑफर एयरटेल के प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल यूजर्स, Airtel Xstream यूजर्स और DTH कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कुल कीमत करीब 4000 रुपये बताई जा रही है। इस ऑफर से भारत के करीब 36 करोड़ से ज्यादा लोग अगले 12 महीनों तक फायदा उठा सकेंगे। यह कदम भारत में डिजिटल क्रिएटर्स और छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

Airtel Thanks App से मिलेगा फ्री Adobe Express Premium

Adobe Express Premium का यह फ्री सब्सक्रिप्शन Airtel Thanks App के जरिए एक्टिव किया जा सकता है। कंपनी ने साफ किया है कि इस ऑफर को लेने के लिए किसी भी तरह की क्रेडिट कार्ड या पेमेंट डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले एयरटेल ने AI सर्च प्लेटफॉर्म Perplexity के साथ भी ऐसा ही फ्री ऑफर दिया था। Adobe के सीनियर अधिकारी डेविड वाधवानी ने कहा कि यह पार्टनरशिप भारत की क्रिएटर इकॉनमी को तेजी से आगे बढ़ाएगी और लोगों को करियर, बिजनेस और पर्सनल क्रिएटिविटी में मदद करेगी।

Adobe Express Premium में मिलेंगे दमदार AI फीचर्स

Adobe Express Premium एक AI-Powered कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें यूजर्स को हर महीने 250 जनरेटिव AI क्रेडिट्स मिलेंगे। इसके अलावा इसमें प्रीमियम फोटो और वीडियो टेम्पलेट्स, 20 करोड़ से ज्यादा रॉयल्टी-फ्री Adobe Stock फोटो, वीडियो और म्यूजिक, 30,000 से ज्यादा फॉन्ट्स और 100GB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा। साथ ही वीडियो बैकग्राउंड हटाने, एक साथ कई फाइल्स का साइज बदलने और सोशल मीडिया के लिए प्रोफेशनल डिजाइन बनाने जैसे एडवांस टूल्स भी मौजूद हैं।

भारत के क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका

Adobe Express को ‘Create Anything App’ के रूप में पेश किया जाता है और यह वेबसाइट, डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप तीनों पर उपलब्ध है। खास बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म अब अंग्रेजी के अलावा हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी जैसी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। साल 2025 में इसमें Firefly AI फीचर्स जोड़े गए थे, जिससे कंटेंट बनाना और भी आसान हो गया है। यह ऑफर खासतौर पर छात्रों, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और छोटे बिजनेस मालिकों के लिए एक बेहतरीन मौका माना जा रहा है।