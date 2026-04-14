भारत के स्टूडेंट्स के लिए Google Gemini में आया ये बड़ा फीचर, दे सकेंगे FREE NEET UG Mock Tests, बस देनी होगी ये कमांड

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 14, 2026, 11:21 AM (IST)
Google ने भारत के छात्रों के लिए पढ़ाई को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब Google Gemini पर NEET UG के फ्री Mock Tests उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब छात्र बिना किसी फीस के घर बैठे ही पूरे सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। यह फीचर खासतौर पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। Google का कहना है कि यह कदम छात्रों को AI के जरिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने में मदद करेगा। और पढें: Google ने अपने AI Mode को और ज्यादा बनाया पावरफुल, लॉन्च किया ये खास फीचर
इस नई सुविधा के लिए Google ने Physics Wallah और Careers360 जैसी शिक्षा से जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम किया है। इन संस्थानों की मदद से तैयार किए गए मॉक टेस्ट असली NEET परीक्षा के पैटर्न और कठिनाई स्तर के काफी करीब बताए जा रहे हैं। इससे छात्रों को यह समझने में आसानी होगी कि असली एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं और उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले Gemini पर SAT और JEE Main जैसे एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और पढें: Google ने Gemini में Notebooks फीचर किया लॉन्च, अब यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा
Full length, no cost NEET UG practice tests are now in @GeminiApp, isn’t that neat? 😄 और पढें: Adobe ने स्टूडेंट्स को दिया खास तोहफा, ये AI फीचर किया लॉन्च, अब फ्री में बनाएं स्टडी मटेरियल
Say “I want to take a NEET mock test” and begin ✍️
Read here: https://t.co/eN2WRUZ2PH pic.twitter.com/YnyUe1Rftv
— Google India (@GoogleIndia) April 14, 2026
NEET UG Mock Tests देने का तरीका भी बेहद आसान रखा गया है। छात्रों को बस Gemini पर जाकर एक सिंपल कमांड देना होगा ‘I want to take a NEET mock exam’ इसके बाद AI खुद ही एक पूरा प्रश्न पत्र तैयार कर देगा, जो असली परीक्षा की तरह ही होगा, फिलहाल यह फीचर सिर्फ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है लेकिन आने वाले समय में इसे अन्य भाषाओं में भी लाया जा सकता है। इसके अलावा छात्र टेस्ट देने के बाद Gemini से अपने गलत जवाबों को समझने और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी मदद ले सकते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है। कोई भी छात्र, जिसके पास Google अकाउंट है, चाहे वह पर्सनल हो या Workspace, वह Google Gemini App के जरिए इन मॉक टेस्ट का लाभ उठा सकता है। Google ने बताया कि यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है।
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