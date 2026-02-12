comscore
Xiaomi 18 और Vivo X500 के फीचर्स को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, लॉन्च से पहले लीक में सामने आई जानकारी

Xiaomi और Vivo अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को लेकर चर्चा में हैं। लॉन्च से पहले ही Xiaomi 18 और Vivo X500 के फीचर्स और प्रोसेसर की जानकारी लीक हो गई है। माना जा रहा है कि दोनों कंपनियां सितंबर में इन्हें पेश कर सकती हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 12, 2026, 11:45 AM (IST)

Xiaomi 17 Series
Xiaomi और Vivo की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Xiaomi 18 सीरीज और Vivo X500 लाइनअप को कंपनी सितंबर में चीन में लॉन्च कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इन फोनों के लॉन्च में अभी कई महीने बाकी हैं लेकिन इनके संभावित प्रोसेसर और मॉडल डिटेल्स पहले ही लीक हो चुके हैं, बताया जा रहा है कि Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को Qualcomm के आने वाले Snapdragon 8 Gen 6 सीरीज चिपसेट से लैस किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo X500 सीरीज में MediaTek Dimensity 9600 सीरीज प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। news और पढें: Qualcomm का आने वाला नया प्रोसेसर बढ़ा सकता है स्मार्टफोन की कीमत, जानें ऐसा क्या खास होगा इसमें

क्या Vivo X500 सीरीज में इस बार मिलेगा Pro Max मॉडल

Vivo की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने भारत में Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च किया है। अब खबर है कि Vivo X500 सीरीज में इस बार तीन मॉडल देखने को मिल सकते हैं, Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max यानी कंपनी अपनी मौजूदा फ्लैगशिप लाइनअप से एक कदम आगे बढ़ते हुए नया Pro Max वेरिएंट भी ला सकती है। इससे यूजर्स को ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और बेहतर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि Vivo X500 Pro Max कंपनी का सबसे पावरफुल और महंगा मॉडल होगा, जो हाई-एंड यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। news और पढें: Samsung Galaxy S26 लॉन्च होने से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, बड़ सकती हैं कीमतें

Vivo X300 सीरीज के फीचर्स और कीमत

अगर मौजूदा Vivo X300 सीरीज की बात करें तो इसे दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत 75,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये तक जाती है। यह सीरीज MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट पर काम करती है, जो 3nm प्रोसेस पर आधारित है। Vivo X300 में 6.31-inch की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। वहीं Pro मॉडल में 6.78-inch की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Vivo X500 सीरीज में इससे भी बेहतर डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। news और पढें: Vivo X300 को कड़ी टक्कर देते हैं ये 3 फ्लैशिप स्मार्टफोन, खरीदने से पहले चेक कर लें लिस्ट

Xiaomi और Vivo के बीच जबरदस्त टक्कर

दूसरी ओर Xiaomi 17 सीरीज को सितंबर 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था। इसमें Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max शामिल हैं। इस सीरीज की शुरुआती कीमत करीब 56,000 रुपये से शुरू होती है। ये फोन Qualcomm के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस हैं और Pro-Pro Max मॉडल में पीछे की तरफ सेकेंडरी डिस्प्ले भी दिया गया है। अब Xiaomi 18 सीरीज से उम्मीद की जा रही है कि कंपनी परफॉर्मेंस, कैमरा और AI फीचर्स में बड़ा सुधार करेगी। अगर लीक सही साबित होते हैं तो सितंबर में स्मार्टफोन बाजार में Xiaomi और Vivo के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है।