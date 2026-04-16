Xiaomi 18 Pro के लॉन्च से पहले लीक में सामने आई बड़ी जानकारी, जानें क्या होगा इस बार खास

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 16, 2026, 12:16 PM (IST)
Xiaomi 18 Pro को लेकर एक बड़ी लीक सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्मार्टफोन एक नए डिजाइन और खास AI फीचर के साथ आ सकता है, खास बात यह है कि इसमें एक डेडिकेटेड AI बटन देखने को मिल सकता है, जो यूजर्स को एक टैप में कई स्मार्ट काम करने की सुविधा देगा, हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन सामने आई जानकारी से साफ है कि Xiaomi अपने अगले फ्लैगशिप में कुछ नया करने की तैयारी में है। और पढें: Xiaomi लेकर आ रहा 200MP कैमरे वाला प्रीमियम फोन! Samsung-Apple को मिलेगी टक्कर
Tech commentator Leo Hefeng के लीक रेंडर्स के अनुसार, Xiaomi 18 Pro के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन एक नया फिजिकल बटन जोड़ा गया है। यह बटन फोन के साइड में दिया जा सकता है और इसमें AI ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बटन यूजर्स को सीधे AI फीचर्स तक पहुंच देगा, यानी आप सिर्फ एक क्लिक में स्मार्ट होम डिवाइसेस कंट्रोल कर पाएंगे या कनेक्टेड कार से जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra भारत में हुए लॉन्च, जानिए फीचर्स से लेकर कीमत तक सब कुछ
इस स्मार्टफोन में कैमरा सेटअप भी काफी दमदार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, Xiaomi 18 Pro में दो 200MP कैमरे दिए जा सकते हैं, जो टेलीफोटो और मैक्रो फोटोग्राफी को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा फोन में पिछली सीरीज की तरह एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 7000mAh या उससे बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। और पढें: Xiaomi 18 और Vivo X500 के फीचर्स को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, लॉन्च से पहले लीक में सामने आई जानकारी
यह नया फोन Xiaomi 17 Pro का अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। उस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 6300mAh बैटरी और Leica कैमरा सेटअप दिया गया था। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत करीब 75,000 रुपये थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Xiaomi 18 Pro भी प्रीमियम सेगमेंट में ही आएगा, फिलहाल यह सभी जानकारी लीक पर आधारित है।
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