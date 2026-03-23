Oppo K14 Turbo और K14 Turbo Pro के लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक, इस Certification Database पर आए नजर

Oppo जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन Oppo K14 Turbo और Oppo K14 Turbo Pro को चीन में लॉन्च करने वाला है। ये फोन पिछले साल भारत में लॉन्च हुए Oppo K13 Turbo और K13 Turbo Pro के नए वर्जन माने जा रहे हैं। इस साल कंपनी ने Oppo K14 5G और Oppo K14x 5G भी लॉन्च किए थे। अब चर्चा है कि Oppo अपनी Turbo सीरीज को अपडेट कर रहा है। हाल ही में ये दोनों फोन चीन की सर्टिफिकेशन वेबसाइट TENAA पर दिखाई दिए हैं। इन लिस्टिंग्स में फोन के मॉडल नंबर, कुछ स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की जानकारी भी सामने आई है। और पढें: POCO X8 Pro और X8 Pro Max की Flipkart पर आज से सेल होगी शुरू, जानिए कीमत और ऑफर्स

कैमरा और बैटरी के फीचर्स क्या हो सकते हैं?

Oppo K14 Turbo और K14 Turbo Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा और दूसरा सेंसर 8MP का होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए दोनों फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। हार्डवेयर की बात करें तो स्टैंडर्ड मॉडल में MediaTek Dimensity 8500 चिपसेट और Pro वर्जन में MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट मिलने की संभावना है। स्टैंडर्ड मॉडल की बैटरी 7265mAh की हो सकती है, जबकि Pro मॉडल में 7760mAh की बैटरी हो सकती है। और पढें: Realme 16 5G भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है, क्या हो सकते हैं फीचर्स

डिस्प्ले और प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन्स क्या हो सकते हैं?

डिस्प्ले के मामले में Oppo K14 Turbo में 6.59-inch का AMOLED स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जिसकी रेजॉल्यूशन 1256×2760 पिक्सल होगा। वहीं K14 Turbo Pro में 6.78-inch का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रेजॉल्यूशन 1272×2772 पिक्सल होगा। दोनों फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ग्रेविटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और लाइट सेंसर जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में 16GB तक की RAM और 512GB तक की स्टोरेज मिलने की संभावना है, जबकि Pro मॉडल में 12GB RAM और 512GB स्टोरेज हो सकती है। और पढें: Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 इस तारीख को होंगे लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

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डिजाइन में क्या खास हो सकता है?

डिजाइन की बात करें तो Oppo K14 Turbo सीरीज में फ्लैट रियर पैनल और स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। फोन के नीचे बाएं कोने में कंपनी का ब्रांडिंग दिखाई देगा। दोनों फोन में दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलेंगे। स्टैंडर्ड मॉडल का वजन लगभग 197 ग्राम जबकि Pro मॉडल 213 ग्राम हो सकता है। कंपनी अगले महीने इन दोनों फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और आने वाले हफ्तों में इनके और भी फीचर्स और कीमत की जानकारी सामने आ सकती है।