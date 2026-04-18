लॉन्च से पहले Vivo X300 FE की स्टोरेज और रैम हुई लीक, जानिए यहां

Vivo ने हाल ही में Vivo X300 FE की भारत में लॉन्चिंग का ऐलान किया था। इस डिवाइस के लेंडिंग पेज से फोन के डिजाइन के बारे में पता चला। अब इस अपकमिंग स्मार्टफोन से जुड़ी अहम डिटेल सामने आई है। इसमें फोन में मिलने वाली स्टोरेज और रैम के बारे में बताया गया है। इसके साथ एक्सटर्नल अटैचमेंट एक्सेसरीज भी रिवील हुई है। और पढें: Vivo X300 Ultra और X300 FE जल्द भारत में होंगे लॉन्च, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

RAM और Storage

टिप्सटर संजू चौधरी (Sanju Choudhary) ने ट्वीट कर बताया कि Vivo X300 FE स्मार्टफोन को भारत में दो स्टोरेज ऑप्शन में सेल किया जाएगा। डिवाइस का पहला वेरिएंट 12GB+256GB स्टोरेज होगा। दूसरा 12GB+512GB स्टोरेज के साथ मिलेगा। इसके साथ 200MM 2G2 किट (Telephoto Extender Kit) मिलेगी, जिसे अलग से खरीदा जा सकेगा। हालांकि, टिप्सटर ने कीमत या लॉन्चिंग से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। और पढें: Vivo X300 FE हुआ लॉन्च, 50MP सेल्फी कैमरे का साथ मिलेगी 6500mAh बैटरी

संभावित कीमत

पिछली लीक्स में कहा गया कि वीवो एक्स 300 एफई की कीमत 50 हजार रुपये से शुरू हो सकती है। इस डिवाइस को ग्राहकों के लिए कई आकर्षक कलर में उपलब्ध कराया जा सकता है।

कब होगा लॉन्च ?

स्मार्टफोन मेकर वीवो ने एक्स 300 एफई की लॉन्चिंग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी तक लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। अब तक आई रिपोर्ट्स की मानें, तो इस स्मार्टफोन को मई की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।

ऐसे होंगे स्पेसिफिकेशन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Vivo X300 FE को ग्लोबल बाजार में उतारा जा सकता है। उम्मीद है कि इस ग्लोबल वेरिएंट को ही भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। अगर यह जानकारी सही होती है, तो स्मार्टफोन में 512 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इसमें 12 जीबी रैम का सपोर्ट मिलेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस स्मार्टफोन में LTPO डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। इसमें पावर के लिए Snapdragon 8 Gen 5 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 6500mAh की बैटरी दी जाएगी, जो फास्ट चार्जिंग से लैस होगी। इसमें कनेक्टिविटी के लिए एनएफसी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलेंगे।