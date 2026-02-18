comscore
  Vivo X300 Fe Specification Price Leak Ahead Launch Check Here All Detail

Vivo X300 FE के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक, कीमत भी हुई रिवील

Vivo X300 FE को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इस बीच फोन में मिलने वाले अहम फीचर सामने आ चुके हैं। इसके साथ संभावित कीमत का भी पता चला है।

Published: Feb 18, 2026

Vivo X300 Pro (8)
Vivo X300 Series जल्द एक्सपेंड होने वाली है। इस लाइनअप में Vivo X300 FE लाने की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में अपकमिंग स्मार्टफोन को पॉपुलर बैंचमार्क प्लेटफॉर्म गीकबेंच पर देखा गया। अब टिप्सटर की ओर से फोन में मिलने वाले कई फीचर्स रिवील किए हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक स्मार्टफोन की लॉन्चिंग या फिर प्राइसिंग को लेकर कोई डिटेल नहीं दी है। news और पढें: Vivo X300 FE फोन 512GB स्टोरेज के साथ मारेगा एंट्री! फीचर्स फिर लीक

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

अब तक सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो Vivo X300 FE को इस वर्ष ग्लोबल बाजार में लाया जाने वाला है। इस स्मार्टफोन में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए 12GB रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। इसमें क्वालकॉम की Snapdragon 8 Gen 5 चिप और Android 16 आउट-ऑफ-द-बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने की संभावना है। news और पढें: सिर्फ 1542 रुपये महीना खर्च घर लाएं Vivo Y31 5G फोन, हाथ से न निकलने दें गजब Offer

पुरानी लीक्स में दावा किया गया कि अपकमिंग स्मार्टफोन में 6.31 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए Zeiss द्वारा तैयार किया गया 50MP का मेन और 50MP का पेरीस्कोप लेंस मिल सकता है।

बैटरी और कनेक्टिविटी

वीवो के इस अपकमिंग स्मार्टफोन को 6500mAh बैटरी के साथ लाया जा सकता है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया जा सकता है। इसके अलावा, हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए जाएंगे।

कितनी हो सकती है कीमत ?

हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, वीवो एक्स 300 एफई यदि भारत में लॉन्च होता है, तो इस फोन की कीमत 54,999 रुपये के आसपास रखी जाएगी। इस दाम में 12GB रैम और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा।

कब होगा लॉन्च ?

जैसा कि हमने आपको बताया कि वीवो ने अभी तक वीवो एक्स 300 एफई की लॉन्चिंग का ऐलान नहीं किया है, मगर लीक्स में कहा जा रहा है कि फोन को मार्च 2026 की शुरुआत या मध्य में पेश किया जा सकता है। इसके आने से बाजार में शाओमी और ओप्पो जैसे ब्रांड को जोरदार टक्कर मिलेगी।