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200MP कैमरा वाले Vivo फोन पर 2500 रुपये की सुपर छूट, खरीदने के लिए यहां करें Order

200MP featured Vivo V60e 5G get 2500 discount amazon india price specs deal: वीवो वी60ई 5जी पर क्रेजी डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 17, 2026, 04:49 PM (IST)

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Vivo V60e 5G Processor

वीवो का यह मोबाइल फोन MediaTek Dimensity 7360 Turbo ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है। इस डिवाइस में Mali-G615 MC2 GPU मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम दी गई है।

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Vivo V60e 5G Battery

Vivo V60e फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसमें सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

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Vivo V60e 5G Front Camera

सेल्फी क्लिक करने के लिए वीवो वी60ई में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें पोट्रेट, पोटो, वीडियो, टाइम-लैप्स और स्लो मोशन जैसे कैमरा फीचर्स दिए गए हैं।

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Vivo V60e 5G Screen

वीवो वी60ई स्मार्टफोन में 6.77 इंच का FHD+ क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1900 निट्स है। इसकी स्क्रीन को HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है।

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Vivo V60e 5G Camera

वीडियो और फोटो के लिए Vivo V60e में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें पहला प्रमुख लेंस 200MP का है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है।

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Vivo V60e 5G Other Specs

वीवो ने इस स्मार्टफोन में 4G VoLTE, 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, BeiDou, GLONASS, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इस फोन में स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 163.53×76.96×7.49mm और वजन 190 ग्राम है।

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Vivo V60e 5G Price

Vivo V60e 5G स्मार्टफोन तीन स्टोरेज ऑप्शन 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल में अवेलेबल है। इस तीनों वेरिएंट का प्राइस 31,999 रुपये, 33,999 रुपये और 35,964 रुपये है।

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Vivo V60e 5G Deals

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से वी60ई को खरीदने पर 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1,125 रुपये की EMI ऑफर की जा रही है। साथ ही, हैंडसेट पर 30,150 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।