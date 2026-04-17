200MP कैमरा वाले Vivo फोन पर 2500 रुपये की सुपर छूट, खरीदने के लिए यहां करें Order

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Vivo V60e 5G Deals

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से वी60ई को खरीदने पर 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1,125 रुपये की EMI ऑफर की जा रही है। साथ ही, हैंडसेट पर 30,150 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।