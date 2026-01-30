Vivo V70 और V70 Elite की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, दमदार फीचर्स के साथ लेंगे एंट्री

Vivo भारत में Vivo V70 सीरीज लॉन्च करने वाला है। इस लाइनअप के तहत Vivo V70 और V70 Elite को बाजार में उतारा जाएगा। इन दोनों डिवाइस में Qualcomm की चिपसेट से लेकर ZEISS तक का कैमरा मिलेगा, जिससे इनमें फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिलेगी और यूजर्स का अनुभव भी बेहतर होगा। इनके आने से शाओमी, ओप्पो और सैमसंग जैसे ब्रांड को जोरदार टक्कर मिलेगी। और पढें: 200MP कैमरा व 6000mAh बैटरी वाले Vivo X200 Pro 5G पर 9000 का Discount, Amazon की गजब डील

भारत में लॉन्चिंग कंफर्म

वीवो की आधिकारिक वेबसाइट पर Vivo V70 Series में आने वाले फोन Vivo V70 और V70 Elite की माइक्रो साइट एक्टिव हो गई है। इससे फोन्स की भारत में लॉन्चिंग की पुष्टि हो गई है। इस साइट से दोनों हैंडसेट में मिलने वाले अहम फीचर्स की जानकारी मिली है। और पढें: 6500mAh बैटरी वाला Vivo फोन हुआ 3000 रुपये सस्ता, हाथ से न फिसलने दें गजब ऑफर

माइक्रो साइट के अनुसार, वीवो वी70 और वी70 एलीट के एज फ्लैट हैं। इन फोन की बॉडी Aerospace-ग्रेड मेटल की बनी है। इनके कॉर्नर गोल हैं। इनकी स्क्रीन का साइज 6.59 इंच है, जिससे इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। इस कारण इसे Golden Grip Size कहा गया है।

इन अपकमिंग स्मार्टफोन में डेटा सुरक्षित रखने के लिए 3डी अल्ट्रा-सॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है। कलर वेरिएंट की बात करें, तो V70 को Passion Red और Lemon Yellow कलर में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, V70 Elite फोन Sand Beige व Authentic Black कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा।

कैमरा

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए वीवो वी70 और वीवो वी70 एलीट में रिंग लाइट के साथ Zeiss का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50MP का मेन, अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 50MP का कैमरा दिया गया है।

परफॉर्मेंस

कैमरा के अलावा माइक्रोसाइट से फोन्स में मिलने वाला प्रोसेसर भी रिवील हुआ है। साइट के अनुसार, बेहतर फंक्शनिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी। ये स्मार्टफोन्स Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करेंगे।

बैटरी और अन्य डिटेल

वीवो वी70 सीरीज में 6500mAh की बैटरी मिलेगी, जो 90 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। साथ ही, दोनों फोन्स में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी मिलेगी।

लॉन्च डेट ?

स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने अभी तक वीवो वी70 सीरीज की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लाइनअप के फोन्स को फरवरी के अंत या फिर मार्च की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।