  • Vivo X200t Launched In India With 6200mah Battery 50mp Cameras Price And Specifications

Vivo X200T फोन 6200mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Vivo X200T स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन 6200mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ पेश किया गया है। यहां जानें कीमत और खूबियां।

Edited By: Manisha | Published By: Manisha | Published: Jan 27, 2026, 01:04 PM (IST)

Vivo X200T स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह Vivo X200 सीरीज का लेटेस्ट हिस्सा है। इससे पहले कंपनी ने इस सीरीज के तहत Vivo X200, Vivo X200 Pro और Vivo X200 FE को लॉन्च किया है। लेटेस्ट फोन के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर से लैस है। फोन में 12GB RAM दी गई है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: Vivo V50e 5G को 949 देकर लाएं घर, Curved AMOLED डिस्प्ले और 50MP सेल्फी कैमरा जैसे मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

Vivo X200T Price in India

कंपनी ने Vivo X200T को 59,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहीं, फोन के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 69,999 रुपये है। इस फोन में दो कलर ऑप्शन Stellar Black और Seaside Lila शामिल है। इसके अलावा, लॉन्च ऑफर की बात करें तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 5000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। फोन की सेल 3 फरवरी से Flipkart पर शुरू होने वाली है। news और पढें: Smartphone launches Next Week in India: Vivo X200T से लेकर Redmi Note 15 Pro+ 5G तक भारत आ रहे ये फोन, देखें लिस्ट

Vivo X200T Specs

फीचर्स की बात करें, तो Vivo X200T फोन में 6.67 इंच का AMOLED FHD+ डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में 12GB RAM मिलती है। यह फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है। news और पढें: Vivo X300 5G हुआ 8000 रुपये सस्ता, 16GB RAM, 512GB स्टोरेज और 200MP कैमरा जैसे 1 नंबर फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP Sony LYT702 प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 50MP का Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड कैमरा व 50MP का Sony LYT600 टेलीफोटो सेंसर मिलता है।

सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 6200mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन का डायमेंशन 160.1×74.29×7.99mm और भार 203g है।