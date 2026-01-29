200MP कैमरा व 6000mAh बैटरी वाले Vivo X200 Pro 5G पर 9000 का Discount, Amazon की गजब डील

1 8

Vivo X200 Pro 5G Display

Vivo X200 Pro 5G में कंपनी ने Armor Glass AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसका साइज 6.78 इंच का है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz व रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल है। इसके अलावा, डिस्प्ले में कंपनी ने 4500 Nits तक की पीक ब्राइटनेस दी है।