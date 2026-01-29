200MP कैमरा व 6000mAh बैटरी वाले Vivo X200 Pro 5G पर 9000 का Discount, Amazon की गजब डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 29, 2026, 08:02 PM (IST)
Vivo X200 Pro 5G में कंपनी ने Armor Glass AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसका साइज 6.78 इंच का है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz व रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल है। इसके अलावा, डिस्प्ले में कंपनी ने 4500 Nits तक की पीक ब्राइटनेस दी है।
Vivo X200 Pro 5G फोन MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करते हैं।
Vivo X200 Pro 5G में को कंपनी ने सिंगल 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मॉडल में पेश किया है।
Vivo X200 Pro 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें कंपनी ने 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया है। इसके साथ फोन में 50MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। वहीं, तीसरा कैमरा भी 50MP का ही है।
Vivo X200 Pro 5G में कंपनी ने 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है। इस कैमरे के साथ आप शानदार वीडियो कॉलिंग व सेल्फी का मजा ले सकते हैं।
Vivo X200 Pro 5G फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ आपको फोन में 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।
Vivo X200 Pro 5G फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 1,01,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप सेल के दौरान बेहद ही सस्ते में खरीद सकते हैं।
