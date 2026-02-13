Tecno POVA Curve 2 5G: 8000mAh बैटरी और कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आया धांसू फोन, जानें कीमत और फीचर

Tecno POVA Curve 2 5G Launched in India: स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने पोवा सीरीज के नए स्मार्टफोन टेक्नो पोवा कर्व 2 5जी को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन को पोवा कर्व 5जी के सक्सेसर के तौर पर लाया गया है। इस लेटेस्ट डिवाइस में फास्ट चार्जिंग से लैस 8000mAh की बैटरी मिलती है। इसमें कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। यह लेटेस्ट Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। और पढें: Upcoming Smartphones in February 2026: Vivo V70 सीरीज से लेकर Google Pixel 10a तक, भारत में लॉन्च होंगे ये फोन

कैसे हैं Tecno POVA Curve 2 5G स्पेसिफिकेशन ?

टेक्नो पोवा कर्व 2 5जी में 6.78 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 1.5के है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 7i भी लगाया गया है। स्मूथ फंक्शनिंग व बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है। और पढें: Tecno Pova Curve 2 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, फोन में मिलेगा अनोखा कैमरा मॉड्यूल

इस स्मार्टफोन में Android 16 पर काम करने वाला HiOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला सेंसर 50MP और दूसरा लेंस 2MP का है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए हैंडसेट के फ्रंट में 13MP का कैमरा मिलता है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और पढें: Tecno Pova Curve 2 जल्द होगा भारत में लॉन्च, डिजाइन से लेकर कैमरा तक जानें सब कुछ

बैटरी, स्टोरेज और कनेक्टिविटी

इस 5जी स्मार्टफोन को 8000mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। पर्सनल डेटा जैसे फोटो, वीडियो आदि स्टोर करने के लिए 256 जीबी तक की स्टोरेज मिलती है। इसमें 8 जीबी तक रैम भी दी गई है। वहीं, कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर में हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

कितनी है नए फोन की कीमत ?

टेक्नो के नए स्मार्टफोन को भारत में दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 29,999 रुपये में मिल रहा है। इसकी बिक्री 20 फरवरी से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर लाइव होगी।

मई 2025 में लॉन्च हुआ यह फोन

टेक्नो ने पिछले साल मई में TECNO POVA Curve 5G को भारत में पेश किया था। इस फोन की कीमत 15,999 रुपये से शुरू होती है। इस फोन में 3डी कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है। इसका साइज 6.78 इंच और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है। इसमें Dimensity 7300 Ultimate चिप, Mali-G615 MC2 GPU, 128GB स्टोरेज और 8 जीबी तक रैम मिलती है।

यह मोबाइल फोन Android 15 बेस्ड HiOS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में 64MP का मेन और 2MP का पोट्रेट सेंसर दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए हैंडसेट में 13MP का कैमरा मिलता है। इसमें स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं।