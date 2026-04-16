TECNO POP X 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह TECNO POP X का ही 5जी वेरिएंट है। कंपनी इस फोन को खास डिजाइन के साथ पेश करने वाली है, जिसमें हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। इस मॉडल्यूल में कैमरा सेंसर के साथ LED फ्लैश को जगह दी गई है। इसके अलावा, फोन के बैक पर यूनिक डिजाइन पैर्टन भी मिलने वाला है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसमें फोन के फीचर्स की जानकारी मिली है। यह फोन 6500mAh बैटरी के साथ दस्तक देगा। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Top 5 Camera Mobiles under 10000: फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रहेंगे ये फोन, दाम 10 हजार से भी है कम

TECNO POP X 5G India launch date

कंपनी ने प्रेस रिलीज के जरिए TECNO POP X 5G फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 20 अप्रैल को भारत में दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन के फीचर्स से जुड़ी जानकारी मिलती है। और पढें: Tecno Pova 8 और Spark 50 Pro दमदार बैटरी के साथ जल्द देंगे दस्तक! मिलेगी Vivo-Oppo को टक्कर

TECNO POP X 5G Specs

TECNO POP X 5G फोन दो कलर ऑप्शन में दस्तक देगा। इस फोन में ब्लू व ग्रीन कलर ऑप्शन शामिल होंगे। पानी से बचाव केलिए फोन में IP64 Pro रेटिंग मिलेगी। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

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TECNO POP X 4G

TECNO POP X 4G को मार्च 2026 में लॉन्च किया गया है। इस फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन IP64 रेटिंग दी गई है।