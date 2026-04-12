Top Camera Mobiles under 10000: बजट रेंज के स्मार्टफोन से यूजर्स को यूं तो ज्यादा उम्मीदें नहीं होती है। लोगों को लगता है कि ये बजट रेंज के स्मार्टफोन सिर्फ नॉर्मल यूज व इंटरनेट ब्राउजिंग तक ही सीमित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में कई बजट रेंज में मिलने वाले शानदार फोन खरीद के लिए उपलब्ध हैं, जोकि धाकड़ फीचर्स से लैस है। आज हम आपको 10,000 से कम की रेंज में शानदार कैमरा स्मार्टफोन की जानकारी इस आर्टिकल में देने जा रहे हैं। कम रेंज में ये फोन AI कैमरा, नाइट मोड व HDR जैसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। यहां देखें टॉप-5 ऑप्शन। और पढें: 10,000 रुपये से कम के बेस्ट स्मार्टफोन, 5G कनेक्टिविटी के साथ मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

Redmi A4 5G

Redmi A4 5G को 9,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 50MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 4s Gen 2 5G प्रोसेसर से लैस है। फोन की बैटरी 5160mAh की है। और पढें: Amazon Clearance Countdown: इन फोन पर मिल रहा 5000 तक का Discount, सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M07 को 9499 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में भी डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके अलावा, फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले से लैस है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से लैस है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। और पढें: 10,000 रुपये से कम में खरीदें बेस्ट 5G स्मार्टफोन, फीचर्स 1 नंबर

Motorola moto G06 Power

Motorola moto G06 Power को 8170 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले मौजूद है। फोन में MediaTek Helio G81 चिप मिलती है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।

Tecno Pop 9 5G

Tecno Pop 9 5G को 9,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का ही दूसरा कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, फोन में 6.6 इंच डिस्प्ले दिया गया है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिप मिलती है। फोन की बैटरी 5000mAh की ही है।

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POCO C71

POCO C71 को 8,944 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही फोन MediaTek Dimensity 1100 चिप से लैस है। फोन की बैटरी 5200mAh की ही है।