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Samsung One UI 8.5 Update जल्द होने वाला है रोलआउट, Galaxy S25 Series में मिलेंगे जबरदस्त AI फीचर्स

Samsung का One UI 8.5 अपडेट जल्द आने वाला है, जिसमें नए AI फीचर्स मिलेंगे। यह अपडेट Samsung Galaxy S25 Series से शुरू होगा, खास बात यह है कि कुछ पुराने फ्लैगशिप फोन में भी ये स्मार्ट फीचर्स मिल सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 07, 2026, 01:58 PM (IST)

Samsung One UI 8.5

photo icon Samsung One UI 8.5

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Samsung ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट कन्फर्म कर किया है। कंपनी जल्द ही One UI 8.5 अपडेट रोलआउट करने की तैयारी में है, जिसमें कई एडवांस Galaxy AI फीचर्स शामिल होंगे। खास बात यह है कि ये फीचर्स सिर्फ नए स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पुराने फ्लैगशिप डिवाइसेज को भी मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, Samsung Galaxy S25 Series को इस अपडेट के लिए कन्फर्म किया गया है। इससे यूजर्स को नए AI Tools का फायदा बिना फोन बदले ही मिल सकेगा, हालांकि कंपनी ने अभी तक सभी सपोर्टेड डिवाइसेज की पूरी लिस्ट जारी नहीं की है। news और पढें: Samsung Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra की सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और फीचर्स

AI Call Screening और नए स्मार्ट फीचर्स यूजर्स के लिए कैसे काम करेंगे?

One UI 8.5 अपडेट के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला फीचर है AI Call Screening, इस फीचर की मदद से फोन आने से पहले ही AI यह समझ सकता है कि कॉल जरूरी है या स्पैम, जिससे यूजर का समय बचेगा। इसके अलावा इस अपडेट में कई और स्मार्ट AI Tools भी शामिल होंगे, जैसे Audio Eraser (जो बैकग्राउंड नॉइज हटाने में मदद करेगा), Creative Studio (फोटो-वीडियो एडिटिंग के लिए) और बेहतर Bixby, साथ ही Now Nudge और Notification Highlights जैसे फीचर्स नोटिफिकेशन को और ज्यादा स्मार्ट और यूजफुल बना देंगे। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: मिलेंगे ये 5 धांसू अपग्रेड, खरीदने से पहले जरूर देखें

क्या Galaxy S26 के AI फीचर्स अब पुराने डिवाइसेज में भी मिलेंगे?

यह अपडेट उन फीचर्स को भी पुराने डिवाइसेज तक लाने वाला है, जो हाल ही में लॉन्च हुए Samsung Galaxy S26 Series में देखने को मिले थे। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये AI फीचर्स सिर्फ नए डिवाइसेज तक ही सीमित रहेंगे, जिससे यूजर्स के बीच नाराजगी देखने को मिली थी। news और पढें: Samsung One UI 8.5 Beta अपडेट में यूजर्स को मिला बड़ा सरप्राइज, Bixby हुआ सुपर स्मार्ट

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One UI 8.5 अपडेट कब आएगा और किन-किन डिवाइसेज में मिलेगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, One UI 8.5 अपडेट का रोलआउट अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में शुरू हो सकता है। शुरुआत में इसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जारी किया जाएगा, इसके बाद धीरे-धीरे बाकी देशों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा आने वाले फोल्डेबल डिवाइसेज जैसे Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7 और Galaxy TriFold को भी यह अपडेट मिल सकता है, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।