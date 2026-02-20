comscore
Samsung One UI 8.5 Beta अपडेट में यूजर्स को मिला बड़ा सरप्राइज, Bixby हुआ सुपर स्मार्ट

Samsung ने अपने नए One UI 8.5 बीटा अपडेट में बड़ा सरप्राइज दिया है। अब Bixby पहले से ज्यादा स्मार्ट और समझदार हो गया है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 20, 2026, 11:45 AM (IST)

Samsung ने अपने लेटेस्ट One UI 8.5 बीटा अपडेट के साथ यूजर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी ने One UI 8.5 का 5वां बीटा वर्जन चुनिंदा मार्केट्स में रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें अपग्रेडेड Bixby वॉइस असिस्टेंट शामिल है। यह नया अपडेट खासतौर पर Samsung Galaxy S25 सीरीज के लिए जारी किया गया है। सैमसंग का दावा है कि इस बार Bixby पहले से ज्यादा स्मार्ट और नैचुरल हो गया है। अब यूजर्स को किसी सेटिंग का सटीक नाम याद रखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे सामान्य बातचीत की तरह कमांड दे सकेंगे। यह अपडेट जर्मनी, भारत, कोरिया, पोलैंड, यूके और अमेरिका जैसे देशों में उपलब्ध है और आने वाले महीनों में इसे बाकी मार्केट्स में भी जारी किया जाएगा। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Series में मिलेगा ‘Hey Plex’ AI Assistant, जानें ऐसा क्या है इसमें खास

अब Bixby आपकी आम भाषा समझकर खुद सही सेटिंग ऑन कर देगा

नए अपग्रेड के साथ Bixby अब नैचुरल लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझ सकता है, यानी अगर कोई यूजर कहे, ‘मैं स्क्रीन को बंद नहीं करना चाहता जब तक मैं देख रहा हूं,’ तो Bixby अपने आप ‘Keep Screen on While Viewing’ जैसी संबंधित सेटिंग को ऑन कर देगा। इससे यूजर्स का समय बचेगा और उन्हें अलग-अलग मेन्यू में जाकर सेटिंग सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैमसंग के मुताबिक, यह ऑन-डिवाइस असिस्टेंट फोन की मौजूदा सेटिंग और कॉन्फिगरेशन को पहचान सकता है और उसी के हिसाब से सजेशन देता है। news और पढें: Samsung यूजर्स के लिए खुशखबरी, जारी हुआ One UI 8.5 का पब्लिक बीटा अपडेट, ऐसे करें डाउनलोड

One UI 8.5 में Bixby को मिला रियल-टाइम इंटरनेट सर्च का नया फीचर

इस अपडेट में एक और बड़ा बदलाव रियल-टाइम वेब एक्सेस का है। अब Bixby सीधे इंटरनेट से ताजा जानकारी हासिल कर सकता है और उसे अपने इंटरफेस में दिखा सकता है। इसके लिए अलग से ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं होगी, इससे सर्च करना ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। सैमसंग का कहना है कि यह फीचर यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा और फोन के इस्तेमाल को ज्यादा स्मार्ट और सुविधाजनक बनाएगा।

One UI 8.5 का स्टेबल अपडेट कब हो सकता है लॉन्च?

One UI 8.5 के 5वें बीटा अपडेट में 5 फरवरी 2026 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी शामिल है, जिससे डिवाइस की सुरक्षा बेहतर होगी। माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसका स्टेबल वर्जन जारी करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्टेबल अपडेट अगले हफ्ते होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट के दौरान Samsung Galaxy S26 सीरीज के लॉन्च के साथ पेश किया जा सकता है।