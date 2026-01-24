Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च डेट लीक, Community Forum की रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 24, 2026, 10:57 AM (IST)
Samsung अपनी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S26 को जल्द ही भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकता है हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है लेकिन Samsung के कम्युनिटी फोरम से जुड़े एक मॉडरेटर के पोस्ट ने लॉन्च टाइमलाइन को लेकर काफी हद तक स्थिति साफ कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung का बड़ा इवेंट Galaxy Unpacked फरवरी के आखिर में आयोजित किया जा सकता है, जहां Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra को पेश किया जाएगा। यह सीरीज पिछले मॉडल्स की तुलना में ज्यादा पावरफुल और नए फीचर्स से लैस हो सकती है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra आ सकते हैं 6 नए कलर्स, लीक में हुआ बड़ा खुलासा
कम्युनिटी फोरम से जुड़े इस कथित पोस्ट को X यूजर @Alfaturk16 ने शेयर किया है। जिससे साफ संकेत मिलता है कि Galaxy S26 सीरीज का लॉन्च फरवरी में ही होने वाला है। इससे पहले भी कई लीक्स में दावा किया गया था कि 25 फरवरी को Samsung Galaxy Unpacked इवेंट हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो यह लॉन्च Samsung के लिए थोड़ा अलग होगा क्योंकि आमतौर पर कंपनी अपनी S-Series को मार्च में लॉन्च करती है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की लीक में हुआ बड़ा खुलासा, लॉन्च से लेकर सेल की जानकारी आई सामने
With the introduction of the Samsung Notes S26 series, Samsung will introduce its new features and updates will come to other devices. ‼️ और पढें: Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट फिर हुई लीक, जनवरी नहीं फरवरी के इस दिन फोन दे सकते हैं दस्तक
Are there any new features you’re waiting for? pic.twitter.com/MZ8Cpf8N8E
— Alfatürk (@Alfaturk16) January 22, 2026
रिपोर्ट्स के अनुसार, Galaxy S26 Series की प्री-ऑर्डर बुकिंग 26 फरवरी से 4 मार्च के बीच शुरू हो सकती है। इसके बाद 5 मार्च से 10 मार्च तक प्री-सेल पीरियड रहने की उम्मीद है। वहीं Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra की जनरल सेल 11 मार्च से शुरू हो सकती है। मशहूर टिप्स्टर Evan Blass ने भी दावा किया है कि 25 फरवरी को लॉन्च होने वाली खबरें सही हैं, अगर ये सभी दावे सही साबित होते हैं तो Samsung इस साल अपना Galaxy Unpacked इवेंट करीब एक महीने पहले कर रहा होगा, बताया जा रहा है कि कंपनी ने यह बदलाव अपने प्रोडक्ट लाइनअप एडजस्टमेंट की वजह से किया है।
इस बीच Galaxy S26+ को हाल ही में Geekbench पर भी देखा गया है, जहां इसका मॉडल नंबर SM-S947N सामने आया है। लिस्टिंग के अनुसार, फोन में एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो ARMv8 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.76GHz बताई जा रही है। माना जा रहा है कि यह नया Exynos 2600 चिपसेट हो सकता है। Geekbench लिस्टिंग से यह भी संकेत मिलता है कि Galaxy S26 Series का लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information