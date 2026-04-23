प्रीमियम स्पेक्स वाला Samsung का फ्लैगशिप फोन हुआ सस्ता, यहां मिल रहा 4500 रुपये का फाडू Discount

Asus ने धाकड़ बिजनेस लैपटॉप से उठाया पर्दा, जानिए कीमत

Asus ने भारत में ExpertBook Ultra के साथ ExpertBook P3 और P5 सीरीज के बिजनेस लैपटॉप को पेश किया है। इन सभी में AI से लैस Copilot+ दिया गया है। इसके साथ 90 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली बैटरी मिलती है।