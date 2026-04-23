प्रीमियम स्पेक्स वाला Samsung का फ्लैगशिप फोन हुआ सस्ता, यहां मिल रहा 4500 रुपये का फाडू Discount

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 23, 2026, 12:07 PM (IST)
Samsung Galaxy S26 फोन में 6.3 इंच का FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 2340 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus 2 लगाया गया है।
सैमसंग गैलेक्सी एस 26 में Exynos 2600 प्रोसेसर और Xclipse 960 GPU मिलता है। इसके साथ Adreno 840 GPU दिया गया है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 512 जीबी तक है। यह Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
कंपनी ने Samsung Galaxy S26 फोन में 50MP का प्राइमरी लेंस है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 12MP का अल्ट्रा वाइड और 10MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इससे 8के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Galaxy S26 5G के फ्रंट में 12MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें नाइट, फोटो, टाइम-लैप्स और स्लो-मोशन जैसे कैमरा फंक्शन दिए गए हैं।
यह मोबाइल फोन 4300mAh की बैटरी के साथ आता है। इसे 25W वायर फास्ट चार्जिंग और 20 वॉट वायरलेस चार्जिंग दी गई है। इसे IP68 की रेटिंग भी मिली है।
इस 5जी स्मार्टफोन में सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इसकी डायमेंशन 149.6 x 71.7 x 7.2mm है। इसका वजन 167 ग्राम है।
Samsung Galaxy S26 की कीमत 75,999 रुपये रखी गई है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके टॉप मॉडल यानी 12GB+512GB स्टोरेज को 99,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट गया है।
सैमसंग का यह प्रीमियम फोन विजय सेल्स पर लिस्ट है। इस पर HSBC बैंक की ओर से 4500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 9 महीने के लिए 11,153 रुपये की ईएमआई भी मिल रही है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information