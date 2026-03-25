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Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G फोन 50MP कैमरे और 5000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं। दोनों फोन में 50MP कैमरा व 5000mAh बैटरी मिलती है। यहां जानें कीमत और अंतर।

Published By: Manisha | Published: Mar 25, 2026, 06:13 PM (IST)

Samsung (82)

photo icon Samsung Galaxy A57 5G and Galaxy A37 5G launched in India

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Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये दोनों ही कंपनी के लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन्स हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। दोनों ही फोन में कंपनी ने 12GB RAM व 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। साथ ही फोन में 5000mAh की बैटरी मौजूद है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 रेटिंग मिलती है। यहां जानें फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: लॉन्च से पहले सामने आई Samsung Galaxy Z Fold 8 की फोटो, यहां देखें फर्स्ट लुक

Samsung Galaxy A57 and Galaxy A37 price in India

कंपनी ने Samsung Galaxy A57 फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 56,999 रुपये है। वहीं, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 62,499 रुपये है। वहीं, दूसरी ओर Samsung Galaxy A37 के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल को कंपनी ने 41,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। इसका 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 47,499 रुपये में आया है। इसका टॉप 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 52,999 रुपये है। सैमसंग गैलेक्सी ए57 फोन में Awesome Navy, Awesome Icyblue और Awesome Lilac कलर ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, Samsung Galaxy A37 5G फोन में Awesome Lavender, Awesome Charcoal और Awesome Graygreen कलर ऑप्शन मिलेंगे। news और पढें: 20000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 फ्रिज, घर के लिए परफेक्ट और कीमत भी कम

Samsung Galaxy A57 and Galaxy A37 specs

फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग गैलेक्सी ए57 और गैलेक्सी ए37 फोन को 6.7 इंच full HD+ Super AMOLED+ डिस्प्ले के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले में आपको 1900 Nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, ए57 फोन Exynos 1680 प्रोसेसर से लैस है। वहीं, ए37 फोन में Exynos 1480 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही फोन Android 16 बेस्ड One UI 8.5 पर काम करते हैं। दोनों ही फोन 12GB RAM व 256GB स्टोरेज मॉडल के साथ आते हैं।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। वहीं, 5MP का मैक्रो सेंसर इस सेटअप का हिस्सा है।

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वहीं, गैलेक्सी ए37 फोन में 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा व 5MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए भी दोनों ही फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। कंपनी का दावा है कि दोनों ही फोन की बैटरी सिंगल चार्ज पर 2 दिन तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करती है। वहीं, आधे घंटे की चार्जिंग पर फोन 60 प्रतिशत चार्ज हो जाता है। सैमसंग गैलेक्सी ए57 फोन डायमेंशन 161.5×76.8×6.9mm और भार 179 ग्राम है। वहीं, Galaxy A37 5G का भार 162.9 x 78.2 x 7.4mm और भार 196 ग्राम है।