लॉन्च से पहले सामने आई Samsung Galaxy Z Fold 8 की फोटो, यहां देखें फर्स्ट लुक

Samsung का अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z Fold 8 पिछले कई महीनों से खबरों में बना हुआ है। इस फोन की कई लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। इनसे संभावित फीचर्स का पता चला है। अब फोन की इमेज लीक हुई है, जिसमें पहली झलक देखी जा सकती है। हालांकि, इस फोटो से स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन या लॉन्चिंग से जुड़ा कोई अपडेट नहीं मिला है। और पढें: 20000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 फ्रिज, घर के लिए परफेक्ट और कीमत भी कम

देखने को मिली पहली झलक

GSMArena ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Samsung Galaxy Z Fold 8 की CAD-बेस्ड इमेज लीक हुई है। इसे देखें, तो फोन का डिजाइन मौजूदा मॉडल Samsung Galaxy Z Fold 7 से मिलता-जुलता है। इसके बेजल भी मौजूदा डिवाइस से थोड़े से कम हैं। इसका कैमरा सेटअप भी गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 के जैसा है। और पढें: Smartphones Launching This Week in India: Samsung Galaxy A57 5G से लेकर Redmi 15A 5G तक, इस हफ्ते भारत में लॉन्च होंगे ये फोन

ऐसे हो सकते हैं फीचर्स

पुरानी लीक्स की मानें, तो गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 में 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसमें 50एमपी का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल सकता है। स्मूथ वर्किंग और परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 512 जीबी तक की स्टोरेज दी जा सकती है।

इस फोन की इनर स्क्रीन OLED होगी, जिसका साइज 8 इंच का होगा। इसमें 6.5 इंच का आउटर डिस्प्ले दिया जाएगा। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। प्राइमरी कैमरा के तौर पर 200MP का कैमरा मिलने की संभावना है। इसमें सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी स्पेक्स भी दिए जाएंगे।

कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत ?

सैमसंग ने अभी तक गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 की लॉन्चिंग को लेकर को कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि फोन को अगस्त के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत भी प्रीमियम रेंज में रखी जाएगी।

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Samsung Galaxy Z Fold7 की डिटेल

सैमसंग ने पिछले साल Galaxy Z Fold7 को भारत में पेश किया था। इस फोन में 8 इंच की मेन स्क्रीन मिलती है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसका आउटर डिस्प्ले 6.5 इंच का है। इस पर Corning Gorilla Glass Ceramic 2 लगाया गया है। इसमें 1 टीबी तक स्टोरेज मिलती है। इसकी बैटरी 4400mAh की है। इसे 25W फास्ट चार्जिंग की मदद से चार्ज किया जा सकता है।