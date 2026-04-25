20000 रुपए से कम में मिल रहे ये 8 धांसू Smart TV, मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

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Samsung 32-inch HD Smart LED TV

यह 32-inch का छोटा TV ₹14,990 में मिलता है और छोटे कमरे के लिए अच्छा है। इसमें HD डिस्प्ले और HDR सपोर्ट है, जिससे पिक्चर ठीक-ठाक मिलती है। यह Samsung के Tizen OS पर चलता है और Samsung TV Plus के जरिए फ्री कंटेंट भी मिलता है। इसमें Knox Security दी गई है, जो डेटा को सुरक्षित रखती है और Voice Remote से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।