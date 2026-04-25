20000 रुपए से कम में मिल रहे ये 8 धांसू Smart TV, मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Written By Ashutosh Ojha
Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha|
Published: Apr 25, 2026, 01:41 PM (IST)
यह 32-inch का छोटा TV ₹14,990 में मिलता है और छोटे कमरे के लिए अच्छा है। इसमें HD डिस्प्ले और HDR सपोर्ट है, जिससे पिक्चर ठीक-ठाक मिलती है। यह Samsung के Tizen OS पर चलता है और Samsung TV Plus के जरिए फ्री कंटेंट भी मिलता है। इसमें Knox Security दी गई है, जो डेटा को सुरक्षित रखती है और Voice Remote से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
यह TV ₹17,999 में मिलता है और HD Ready डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें REGZA Engine है, जो पिक्चर क्वालिटी को बेहतर बनाता है। साउंड के लिए Dolby Audio और DTS Virtual X मिलता है। यह VIDAA OS पर चलता है और इसमें Game Mode भी है, जिससे गेमिंग थोड़ा स्मूद होती है।
यह 40-inch का TV ₹18,490 में आता है और इसमें QLED डिस्प्ले दिया गया है। यह Google TV पर चलता है और इसमें सभी जरूरी ऐप्स मिलते हैं। इसमें 1GB RAM और 8GB स्टोरेज है, जो बेसिक इस्तेमाल के लिए ठीक है। इसमें Eye Care फीचर्स भी हैं, जिससे लंबे समय तक देखने पर आंखों पर कम असर पड़ता है।
यह TV ₹19,999 में आता है और इसमें फ्रेमलेस डिजाइन है, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है। इसमें Full HD डिस्प्ले है, यह Google TV पर चलता है और इसमें Prime Video, Netflix, Zee5 जैसे ऐप्स मिलते हैं।
यह 43-inch का TV ₹19,499 में मिलता है और इसमें QLED डिस्प्ले है। इसमें 4K Ultra HD और HDR10+ का भी सपोर्ट है। यह Google TV पर चलता है, इसलिए आप Netflix, YouTube जैसे ऐप्स आसानी से चला सकते हैं। साउंड के लिए इसमें Dolby Digital Plus और DTS TruSurround दिया गया है।
यह 40-inch का TV ₹15,999 में मिलता है और बजट में अच्छा ऑप्शन है। इसमें Full HD स्क्रीन और फ्रेमलेस डिजाइन है। यह Android 14 आधारित Google TV पर चलता है, जिसमें Netflix, YouTube जैसे ऐप्स मिलते हैं। इसमें क्वाड-कोर प्रोसेसर और Micro Dimming है, जिससे पिक्चर थोड़ी बेहतर दिखती है, साथ ही ECO मोड होने से बिजली की बचत भी होती है।
यह TV ₹19,999 में आता है और इसमें QLED के साथ 4K Ultra HD और HDR10+ सपोर्ट है, जिससे पिक्चर काफी शार्प और कलरफुल दिखती है। यह Android 14 Google TV पर चलता है, जिससे आप सभी ऐप्स चला सकते हैं। इसमें Voice Assistant और Web Touch Remote मिलता है।
यह TV ₹16,999 में आता है और इसमें Full HD डिस्प्ले के साथ HDR10 सपोर्ट है। इसमें 4K AI Upscaler दिया गया है, जो लो क्वालिटी वीडियो को बेहतर बना देता है। इसमें 20W स्पीकर्स और DTS Virtual X साउंड है, जिससे आवाज अच्छी आती है। यह VIDAA OS पर चलता है और इसमें Voice Remote और AI Sports Mode जैसे फीचर्स भी हैं।
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