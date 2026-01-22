Published By: Manisha | Published: Jan 22, 2026, 01:42 PM (IST)
Redmi Note 15 Pro सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। कंपनी इस सीरीज के तहत दो फोन भारत ला रही है, जिसमें Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ फोन शामिल होंगे। भारत से पहले यह फोन ग्लोबल व चीनी मार्केट में दस्तक दे चुके हैं। भारत में इन फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज के दोनों ही फोन में कंपनी 200MP का प्राइमरी कैमरा देने वाली है। वहीं, प्रो प्लस फोन में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मौजूद होगा। वहीं, प्रो मॉडल MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर से लैस होने वाला है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: 5G के स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका, 15000 से कम में लाएं घर
Redmi India ने अपने X हैंडल के जरिए Redmi Note 15 Pro सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह सीरीज 29 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च होने वाली है। सीरीज की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। जैसे कि हमने बताया अमेजन के जरिए फोन के कई फीचर्स लॉन्च से पहले कंफर्म हो चुके हैं। और पढें: 9000mAh बैटरी के साथ जल्द लॉन्च होगा Redmi का ये फोन, इतनी हो सकती है कीमत
कंपनी फोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले देगी, जिसमें आपको 3200 Nits पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। साथ ही इसमें Corning Gorilla Glass 2 protection, IP66, IP68, IP69 व IP69K जैसी रेटिंग मिलने वाली है। फोन की बैटरी 6500mAh की होगी, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।
वहीं, दूसरी ओर REDMI Note 15 Pro फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें भी कंपनी 200MP का धाकड़ कैमरा देने वाली है। जैसे कि हमने बताया दोनों ही फोन को आप अमेजन के जरिए खरीद सकेंगे। कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत इन फोन के साथ REDMI Watch Move फ्री भी दे सकती है।
