ChatGPT से 1-100 के बीच नंबर पूछो, जवाब आएगा सिर्फ 73, वजह है बेहद दिलचस्प

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 11, 2026, 11:33 AM (IST)
अगर आपने कभी ChatGPT से 1 से 100 के बीच कोई रैंडम नंबर चुनने के लिए कहा है, तो संभव है कि उसने आपको 73 नंबर बताया हो। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम्स पर यह दावा किया है कि ChatGPT अक्सर 73 नंबर को ही चुनता है। पहली नजर में यह काफी अजीब लगता है क्योंकि ChatGPT एक AI मॉडल है और लोगों को उम्मीद होती है कि वह हर बार अलग-अलग नंबर बताएगा। यही वजह है कि यह पैटर्न लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इसके पीछे कोई तकनीकी गड़बड़ी या छिपा हुआ नियम नहीं है, बल्कि इसका संबंध इंसानी सोच, इंटरनेट और AI के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है।
जब ChatGPT से पूछा जाता है कि वह 1 से 100 के बीच अक्सर 73 नंबर क्यों चुनता है, तो इसका जवाब काफी आसान है। AI के मुताबिक, 73 ऐसा नंबर है जो लोगों को सच में रैंडम लगता है। ज्यादातर लोग 1, 10, 50, 99 या 100 जैसे नंबर चुनने से बचते हैं, क्योंकि ये बहुत आम या आसानी से याद आने वाले नंबर होते हैं। वहीं 73 न तो बहुत छोटा है और न ही बहुत बड़ा, इसलिए यह थोड़ा अलग और अनोखा लगता है। ChatGPT इंसानों के लिखे हुए डेटा और उनके व्यवहार के पैटर्न से सीखता है, इसलिए कई बार वह भी ऐसे नंबर चुन लेता है जो लोगों को ज्यादा रैंडम महसूस होते हैं।
इसके पीछे एक और वजह भी है। ChatGPT कोई पासा नहीं फेंकता और न ही इंसानों की तरह सच में रैंडम नंबर चुनता है। यह एक AI Language Model है, जो अपने सीखे हुए डेटा और पैटर्न के आधार पर जवाब देता है। जब कोई उससे 1 से 100 के बीच कोई रैंडम नंबर पूछता है, तो वह ऐसा नंबर चुन सकता है जो उसे सबसे स्वाभाविक या जरूरी लगता है। 73 नंबर की इंटरनेट पर भी एक खास पहचान है। मशहूर टीवी शो The Big Bang Theory में किरदार Sheldon Cooper ने 73 को ‘दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर’ बताया था। यह बात लोगों को इतनी पसंद आई कि 73 नंबर इंटरनेट पर मीम्स, चर्चाओं और लेखों में काफी फेमस हो गया, क्योंकि ChatGPT ने इंटरनेट पर मौजूद बड़ी मात्रा में जानकारी से सीख ली है, इसलिए कई बार उसके जवाबों में 73 नंबर दूसरे नंबरों की तुलना में ज्यादा दिखाई दे सकता है।
इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ChatGPT को हमेशा 73 नंबर ही चुनने के लिए बनाया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके पीछे ‘Confirmation Bias’ भी हो सकता है। यानी जब लोग 73 नंबर को कुछ बार देखते हैं, तो वे उसे याद रख लेते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं। वहीं अगर ChatGPT 41, 62 या 88 जैसे दूसरे नंबर बताए, तो ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। इसी वजह से लोगों को लगने लगता है कि ChatGPT हमेशा 73 ही चुनता है, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो 73 नंबर का बार-बार चर्चा में आना किसी AI के छिपे हुए नियम की वजह से नहीं है। इसके पीछे इंसानों की सोच, इंटरनेट पर इसकी लोकप्रियता और ChatGPT के जवाब देने का तरीका मिलकर काम करते हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information