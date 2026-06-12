दुनियाभर में Instagram और Facebook हुआ डाउन, Twitter पर की यूजर्स ने शिकायत

Instagram, Facebook और Whatsapp दोनों ही Meta के प्लेटफॉर्म डाउन हो गए हैं। यह ग्लोबल आउटेज है। साइट आउटेज डिटेक्ट करने वाली कंपनी Downdetector पर लगभग 113504 लोगों ने Facebook डाउन होने की शिकायत की है। वहीं, Instagram की बात करें, तो अब-तक 9391 लोगों ने इंस्टा न चलने की शिकायत की है। और पढें: Meta का बड़ा ऐलान, Edits ऐप में जल्द आ रहा AI असिस्टेंट और Desktop सपोर्ट

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Downdetector पर शुक्रवार शाम को हजारों यूजर्स ने Facebook और Instagram के ठप पड़ने की जानकारी दी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबली यूजर्स इन प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो यह खबर लिखते हुए 123864 लोगों ने फेसबुक डाउन होने की शिकायत की है। वहीं, भारत में 1332 लोगों ने फेसबुक न चलने की शिकायत की है। इसमें 48 प्रतिशत लोगों ने ऐप न चलने की शिकायत की है। वहीं, 32 लोगों ने लॉग-इन करने को रिपोर्ट किया है। वहीं, 11 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्हें सर्वर से जुड़ी समस्या देखने को मिल रही है। और पढें: Facebook अकाउंट को सुरक्षित रखने के 8 आसान तरीके

Instagram

Instagram की बात करें, तो इस वक्त तक 9413 लोगों ने इंस्टाग्राम के डाउन होने को रिपोर्ट किया है। भारत में 8598 लोगों ने इसकी शिकायत की है। इंडियन साइट के मुताबिक, 47 प्रतिशत लोगों ने ऐप ठप पड़ने की शिकायत की है। वहीं, 39 प्रतिशत लोगो ने कहा है उन्हें लॉग-इन करने में समस्या आ रही है। वहीं, 8 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि सर्वर कनेक्शन प्रोब्लम है।

WhatsApp भी हुआ डाउन

Downdetector के मुताबिक, 172 लोगों ने व्हाट्सऐप के ठप होने की भी जानकारी दी है। इसमें 45 प्रतिशत लोग लॉग-इन नहीं कर पा रहे हैं। 34 प्रतिशत लोगों ने ऐप न एक्सेस करने की शिकायत की है। 15 प्रतिशत लोगों ने वेबसाइट न चलने को रिपोर्ट किया है।

Twitter पर लोगों ने दिखाई नराजदी

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Elon Musk To Mark Zuckerberg After Facebook and Instagram Both are down.. X/ Twitter Is Better..!!<br><br> <a href=”https://x.com/hashtag/instagramdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#instagramdown</a> <a href=”https://x.com/hashtag/facebookdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#facebookdown</a> <a href=”https://x.com/hashtag/instagram?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#instagram</a> <a href=”https://x.com/hashtag/Twitter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Twitter</a> <a href=”https://x.com/hashtag/Facebook?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Facebook</a> <a href=”https://t.co/ShT5zhWGgM”>pic.twitter.com/ShT5zhWGgM</a></p>— MAHIMUL ISLAM RAHIM (@MAHIMULX) <a href=”https://x.com/MAHIMULX/status/2065433047403741436?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 12, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>X right now after Instagram and Facebook are down.<a href=”https://x.com/hashtag/Instagramdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Instagramdown</a><a href=”https://x.com/hashtag/Facebookdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Facebookdown</a> <a href=”https://t.co/v608PtqHgm”>pic.twitter.com/v608PtqHgm</a></p>— Yogesh Jadhav (@theyogeshjadhav) <a href=”https://x.com/theyogeshjadhav/status/2065439793102868907?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 12, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Me trying to open Instagram again and again. <a href=”https://x.com/hashtag/instagramdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#instagramdown</a> <a href=”https://t.co/ttWl7Jsa5r”>pic.twitter.com/ttWl7Jsa5r</a></p>— Harshhh! 🇮🇳 (@Harsh_humour) <a href=”https://x.com/Harsh_humour/status/2065440839372030441?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 12, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”tl” dir=”ltr”>Friend: Insta nhi chala raha yaar <br><br>X users: <a href=”https://x.com/hashtag/instagramdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#instagramdown</a> <a href=”https://x.com/hashtag/facebookdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#facebookdown</a> <a href=”https://t.co/pkmj9f3L16″>pic.twitter.com/pkmj9f3L16</a></p>— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) <a href=”https://x.com/GaurangBhardwa1/status/2065437615910953381?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 12, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>Io che vado su X per vedere se Instagram è down <a href=”https://x.com/hashtag/Instagramdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Instagramdown</a> <a href=”https://t.co/gHw0hyhwk2″>pic.twitter.com/gHw0hyhwk2</a></p>— Jasmine Casella (@casella_jasmi) <a href=”https://x.com/casella_jasmi/status/2065431716110463460?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 12, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

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<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>Come mi sento in questo momento con quasi tutto in down <a href=”https://x.com/hashtag/instagramdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#instagramdown</a> <a href=”https://x.com/hashtag/facebookdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#facebookdown</a> <a href=”https://t.co/4cbBDhEz80″>pic.twitter.com/4cbBDhEz80</a></p>— Marco Borrello (@Marco_Borrello) <a href=”https://x.com/Marco_Borrello/status/2065437291598717411?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 12, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>