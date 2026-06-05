Redmi Turbo 5 की लॉन्च डेट अनाउंस, दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 05, 2026, 02:02 PM (IST)
Redmi ने लंबे समय से चर्चा में बने Redmi Turbo 5 की इंडिया लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इस स्मार्टफोन को इस महीने के मध्य में पेश किया जाना है। यह कंपनी की Turbo सीरीज का पहला स्मार्टफोन है, जो भारतीय बाजार में आने वाला है। इसे परफॉर्मेंस और गेमिंग सेगमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे iQOO और OnePlus को जोरदार टक्कर मिलेगी। और पढें: 1000 रुपये से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ स्मार्टफोन, मिलेंगे दमदार बैटरी और कैमरा जैसे फीचर्स
रेडमी के मुताबिक, रेडमी टर्बो 5 को 16 जून 2026 के दिन भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह डिवाइस ग्राहकों के लिए तीन कलर ऑप्शन व्हाइट, ग्रीन और ब्लैक कलर में अवेलेबल होगा। इसकी बिक्री ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया (Amazon India) से की जाएगी। और पढें: Amazon Great Summer Sale 2026: REDMI, iQOO और OnePlus के फोन पर तगड़ा डिस्काउंट, कम कीमत में लाएं घर
There are fast phones, and then there is the number one spot. और पढें: Mothers Day पर मां को तोहफे में दें ये स्मार्टफोन, कीमत 10000 रुपये से भी कम
When performance matters, the gap speaks for itself. Get ready to meet the fastest REDMI yet. The #REDMITurbo5 is locked and #ReadyWhenYouAre.
Launching on 16th June, 2026.
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— Redmi India (@RedmiIndia) June 5, 2026
Redmi Turbo 5 के स्पेसिफिकेशन अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत में इस फोन के चीनी वर्जन को उतारा जा सकता है। अगर यह जानकारी सही होती है, तो स्मार्टफोन में 6.59 इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है।
इस मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग के लिए Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर, LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। इसमें 7,560mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलेंगे।
इस मोबाइल फोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का Sony LYT-600 सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट में 20MP का कैमरा मिलता है। इसके साथ हैंडसेट को IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह फोन वॉटर और डस्ट प्रूफ है।
शाओमी ने हाल ही में Xiaomi 17T को भारतीय बाजार में उतारा था। इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 59,999 है। इस फोन में 6.59 इंच का ओएलईडी डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें Dimensity 8500 चिपसेट और Mail-G720 MC8 GPU दिया है। इसमें 256 जीबी की स्टोरेज और 6500mAh की बैटरी मिलती है।
1. Redmi Turbo 5 कब भारत में दस्तक देने वाला है ?
Ans. यह स्मार्टफोन 16 जून को भारतीय बाजार में आने वाला है।
2. रेडमी ने अप्रैल में कौन-सा फोन लॉन्च किया था ?
Ans. कंपनी ने अप्रैल में रेडमी ए7 को भारत में पेश किया था।
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