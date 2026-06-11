क्या Snapchat ने 13-15 साल के यूजर्स के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं?

Snapchat ने बच्चों और टीनएजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब 13 से 15 साल की उम्र के यूजर्स अपने Spotlight पोस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे जिन्हें वे फॉलो करते हैं और जो उन्हें भी फॉलो करते हैं। कंपनी का कहना है कि इससे अनजान लोगों द्वारा संपर्क किए जाने और ऑनलाइन परेशानियों का खतरा कम होगा। Snapchat कम उम्र के यूजर्स के लिए एक अलग प्रोफाइल अनुभव भी शुरू करेगा। इसमें उनकी Stories और Spotlight पोस्ट केवल उनके आपसी दोस्तों को दिखाई देंगी। इससे उनकी निजी जानकारी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा, इन पोस्ट्स पर लाइक्स, फेवरेट्स और बाकी पब्लिक एंगेजमेंट आंकड़े नहीं दिखेंगे।

16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए क्या बड़े बदलाव किए गए हैं?

पहले Snapchat 13 से 15 साल के बच्चों को Spotlight पर सभी लोगों के लिए पोस्ट शेयर करने की सुविधा देता था। हालांकि उनकी पोस्ट उनके प्रोफाइल से नहीं जुड़ती थीं, ताकि कोई अनजान व्यक्ति उनसे सीधे संपर्क न कर सके। अब Snapchat का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इसी वजह से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नए बदलाव के बाद 16 साल से कम उम्र के यूजर्स का कंटेंट केवल उनके भरोसेमंद दोस्तों तक ही सीमित रहेगा। कंपनी का कहना है कि सोशल मीडिया पर बच्चों और टीनएजर्स को सुरक्षित रखना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इसलिए Snapchat लगातार ऐसे नए फीचर्स ला रहा है, जो युवाओं को ज्यादा सुरक्षित ऑनलाइन माहौल दे सकें।

16-18 साल के यूजर्स और माता-पिता को कौन-सी नई सुविधाएं मिलेंगी?

16 से 18 साल के यूजर्स अब भी Spotlight पर सार्वजनिक पोस्ट शेयर कर सकेंगे, लेकिन उनकी पोस्ट हर किसी को नहीं दिखाई जाएगी। Snapchat के मुताबिक, उनका कंटेंट केवल उनके दोस्तों, फॉलोअर्स और उन लोगों को दिखेगा जिनके साथ उनके कोई Mutual Friends हैं। कंपनी ने अपने Family Center फीचर को भी बेहतर बनाया है। इसकी मदद से माता-पिता देख सकेंगे कि उनके बच्चे Snapchat के Stories, Spotlight और दूसरे फीचर्स पर कितना समय बिता रहे हैं। Snapchat पहले से ही टीनएजर्स की सुरक्षा के लिए कई सुविधाएं देता है। अगर किसी बच्चे को किसी अनजान व्यक्ति से फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेज मिलता है, तो ऐप उसे सावधान रहने के लिए अलर्ट दिखाता है। वहीं अगर कोई टीनएजर्स किसी अजनबी से चैट शुरू करता है, तो Snapchat उसे चेतावनी मैसेज भी दिखाता है।

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टीनएजर्स की सुरक्षा को लेकर Snapchat इतना फोकस क्यों कर रहा है?

पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया कंपनियों पर बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को लेकर काफी दबाव बढ़ा है। इसी कारण Instagram समेत कई बड़े प्लेटफॉर्म्स ने टीनएजर्स के लिए खास सुरक्षा फीचर्स और अलग अकाउंट सेटिंग्स शुरू की हैं। इस साल Snapchat की पैरेंट कंपनी Snap ने सोशल मीडिया की लत बढ़ाने के आरोपों से जुड़े एक मामले का समझौता भी किया था। हालांकि कंपनी को अमेरिका में अभी भी ऐसे कई मामलों का सामना करना पड़ रहा है। Snap के CEO Evan Spiegel का कहना है कि Snapchat का मकसद लोगों को उनके दोस्तों और परिवार के करीब लाना है। उनका दावा है कि कई रिसर्च में Snapchat के सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। कंपनी का मानना है कि नए सुरक्षा नियमों से टीनएजर्स के लिए Snapchat पहले से ज्यादा सुरक्षित बनेगा और वे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ कर सकेंगे।