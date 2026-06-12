comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Fifa World Cup 2026 Ai Powered Broadcasting 3d Avatars And Real Time Match Data Revolution

FIFA World Cup 2026 में दिखेगी AI और नई टेक्नोलॉजी की ताकत, बदल जाएगा फुटबॉल मैच देखने का अनुभव

FIFA World Cup 2026 सिर्फ फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी का भी बड़ा प्रदर्शन होगा। इस बार AI, रियल-टाइम डेटा और एडवांस ब्रॉडकास्टिंग टूल्स की मदद से फैंस को मैच देखने का बिल्कुल नया अनुभव मिलेगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 12, 2026, 12:45 PM (IST)

FIFA World Cup 2026

photo icon FIFA World Cup 2026 live streaming in India: How to watch every match on Zee5

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

FIFA World Cup 2026 फुटबॉल इतिहास का सबसे हाई-टेक टूर्नामेंट बनने जा रहा है। इस बार दर्शकों को सिर्फ मैच ही नहीं, बल्कि AI, रियल-टाइम डेटा और एडवांस ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का भी नया अनुभव मिलेगा। FIFA का कहना है कि वह दुनिया भर के अरबों फुटबॉल फैंस के लिए मैच देखने, समझने और उससे जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदलना चाहता है। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से लेकर टीवी, मोबाइल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मैच देखने वाले फैंस तक, सभी को पहले से ज्यादा इमर्सिव और इंटरैक्टिव अनुभव मिलेगा। AI की मदद से मैचों का एनालिसिस, कंटेंट सजेशन और व्यक्तिगत हाइलाइट्स जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। news और पढें: FIFA World Cup 2026 Live: मोबाइल पर कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप LIVE मैच, यहां फ्री होगी स्ट्रीमिंग

इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत

इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत AI आधारित मैच डेटा और एनालिटिक्स होगी। FIFA ने Football Technology Centre AG और Hawk-Eye Innovations के साथ मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो खिलाड़ियों की एक्टिविटी को ट्रैक करके अपने आप मैच का डेटा तैयार करेगी। पहले जहां कई आंकड़े मैन्युअली तैयार किए जाते थे, अब AI रियल टाइम में खिलाड़ियों की स्पीड, पोजिशन और परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेगा। इससे फैंस को एडवांस हीट मैप्स, खिलाड़ी मूवमेंट डेटा, कनेक्टेड बॉल से जुड़ी जानकारी और टीमों की रणनीति से जुड़े कई नए आंकड़े देखने को मिलेंगे। FIFA Football Data Platform और Football Data Ecosystem इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर मैच की गहराई से समझ डेवलप करने में मदद करेंगे। इससे आम दर्शकों को भी वही स्तर का एनालिसिस देखने को मिलेगा जो अभी तक केवल कोच और Professional Analysts के पास होता था। news और पढें: FIFA World Cup 2026: किसी स्मार्ट गैजेट से कम नहीं है Trionda फुटबॉल, Motion Senser और AI से है लैस

रेफरी के फैसलों को समझना पहले से आसान होगा

FIFA World Cup 2026 में रेफरी के फैसलों को समझना पहले से आसान होगा। इस बार स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी वही वीडियो देख सकेंगे जिसे रेफरी VAR (Video Assistant Referee) चेक करते समय देखते हैं। अगर पेनल्टी, ऑफसाइड या रेड कार्ड जैसे बड़े फैसले की समीक्षा होगी, तो उसकी वीडियो क्लिप स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। इससे फैंस आसानी से समझ सकेंगे कि रेफरी ने कोई फैसला क्यों लिया। इसके साथ ही Semi-Automated Offside Technology, Connected Ball Technology और बेहतर VAR सिस्टम का भी इस्तेमाल होगा। news और पढें: Netflix पर आ रहा FIFA World Cup: Launch Edition गेम, जानिए कब और कैसे खेल पाएंगे

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

AI फैंस का अनुभव बेहतर बनाएगा

मैच के दौरान ही नहीं, बल्कि मैच के बाद भी AI फैंस का अनुभव बेहतर बनाएगा। FIFA AI की मदद से हर फैन की पसंद के अनुसार खास हाइलाइट्स दिखाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी खास टीम या खिलाड़ी को देखना पसंद है, तो उससे जुड़े जरूरी पल सबसे पहले दिखाए जा सकते हैं। इसके अलावा AI कंटेंट सजेशन, अलग-अलग भाषाओं में जानकारी, स्मार्ट नोटिफिकेशन, मैच के आंकड़े और जरूरी इनसाइट्स भी देगा। FIFA AI आधारित 3D Player Avatars और नई Referee View टेक्नोलॉजी भी लाएगा, जिससे फैंस मैच को नए एंगल से देख सकेंगे। वहीं टीवी और स्ट्रीमिंग कंपनियों को रियल-टाइम डेटा, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स और 3D मैच रीक्रिएशन जैसे नए टूल्स मिलेंगे।