Redmi Note 15 Pro 5G Series की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, मिलेगा 200MP का कैमरा

Redmi Note 15 Pro 5G Series की भारत में लॉन्चिंग का ऐलान हो गया है। इस सीरीज में Redmi Note 15 Pro 5G और Note 15 Pro+ 5G देखने को मिल सकते हैं। इनमें 200MP का कैमरा दिया जाएगा।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 16, 2026, 02:08 PM (IST)

Redmi Note 15 Pro
Xiaomi ने पिछले सप्ताह भारतीय बाजार में Redmi Note 15 5G को उतारा था। अब कंपनी ने टीजर रिलीज कर Redmi Note 15 Pro 5G सीरीज लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इस लाइनअप में Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G को शामिल किया जा सकता है। इनमें शानदार फोटोज क्लिक करने और वीडियो शूट करने के लिए 200MP का कैमरा मिलेगा। इसके साथ हैंडसेट्स में पावरफुल चिपसेट, स्टोरेज और एचडी स्क्रीन मिलने की संभावना है। news और पढें: Redmi Note 15 Pro 5G धाकड़ फीचर्स के साथ जल्द भारत में देगा दस्तक, यहां हुआ लिस्ट

जल्द लॉन्च होगी प्रो सीरीज

शाओमी द्वारा शेयर किए गए टीजर से Redmi Note 15 Pro 5G Series की भारत में लॉन्चिंग की पुष्टि हो गई है। इस लाइनअप को जल्द भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। इसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए 200MP का कैमरा मिलेगा। news और पढें: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ लॉन्च, जानें फीचर्स

कब उठ सकता है पर्दा

स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने अभी तक नोट 15 प्रो 5जी सीरीज की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है, मगर लीक्स में कहा जा रहा है कि इस सीरीज को 27 जनवरी 2026 के दिन पेश किया जाएगा। इसकी शुरुआती कीमत 36,000 से 40,000 रुपये के बीच रखी जा सकती है।

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो रेडमी नोट 15 प्रो 5जी सीरीज के दोनों मॉडल में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1.5के रेजलूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो Dolby Vision व HDR10+ से लैस होंगे। इन पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 लगा होगा।

फास्ट वर्किंग के लिए रेडमी नोट 15 प्रो में Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दी जाएगी, जबकि प्रो प्लस मॉडल में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। इसके साथ दोनों फोन में Android 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाएगा।

कैमरा

फोटोज और वीडियो के लिए Redmi Note 15 Pro और Note 15 Pro+ को 200MP प्राइमरी और 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ लाया जाएगा। सेल्फी के लिए प्रो में 20MP और प्रो प्लस में 32MP का कैमरा मिलेगा।

कनेक्टिविटी

रेडमी के दोनों अपकमिंग स्मार्टफोन में वाईफाई, सिम कार्ड स्लॉट, जीपीएस, ओटीजी, एनएफसी, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलेंगे। साथ ही, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया जाएगा।