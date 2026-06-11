Published By: Manisha | Published: Jun 11, 2026, 03:45 PM (IST)
FIFA World Cup 2026 का आगाज 11 जून से हो रहा है, जो कि 19 जुलाई तक जारी रहने वाला है। इस टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा, पहली बार ही 3 देख इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करेंगे, जिसमें U.S., Mexico और Canada शामिल हैं। भारत में यह वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा, जिसकी स्ट्रीमिंग आज रात 12.30 बजे से शुरू होने जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला है। अगर आप भी फीफा के फैन हैं और मैच के एक भी पल को मिस नहीं करना चाहते, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आप इस मैच को कहां Live देख सकेंगे वो भी बिल्कुल फ्री। और पढें: FIFA World Cup 2026: किसी स्मार्ट गैजेट से कम नहीं है Trionda फुटबॉल, Motion Senser और AI से है लैस
FIFA World Cup 2026 को टीवी पर देखने वालों के लिए मैच की LIVE स्ट्रीमिंग Unite8 Sports नेटवर्क पर की जाएगी, जिसमें आपको चार चैनल्स Unite8 Sports 1, 1 HD, 2 और 2 HD मिलते हैं। इसके अलावा, DD Sports चैनल्स पर कुछ चुनिंदा मैचों को टेलीकास्ट किया जाएगा। और पढें: Netflix पर आ रहा FIFA World Cup: Launch Edition गेम, जानिए कब और कैसे खेल पाएंगे
DD Sports📺 will broadcast LIVE ⚡️ FIFA World Cup 2026 match between Mexico vs South Africa, Quarter Finals, Semi Finals & Final on DD Free Dish 📡#FIFAWorldCup⚽️ pic.twitter.com/zjqlOLfPOm और पढें: FIFA ने लॉन्च किया नया गेम AI League, जानें डिटेल
— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) June 10, 2026
इसके अलावा, मैच की लाइवस्ट्रीमिंग OTT पर की जाने वाली है। इस मैच को आप ZEE5 ऐप के जरिए अपने स्मार्टफोन पर भी देख सकते हैं। साथ ही आप मैच को YouTube पर भी देख सकते हैं। हालांकि, फीफा यू्ट्यूब चैनल पर टूर्नामेंट की हाइलाइट्स व एनालिसस देखा जा सकेगा। हालांकि, कई मीडिया पार्टनर्स मैच के पहले 10 मिनट की स्ट्रीमिंग करेंगे। वहीं, कई मैच की शुरुआत से लेकर अंत तक को यूट्यूब पर स्ट्रीम कर सकेंगे।
आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ZEE नेटवर्क ने खरीद लिए हैं। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बनने के बाद भी जी नेटवर्क ने नए चैनल्स का ऐलान किया है, जहां आप फीफा वर्ल्ड कप के मैच को लाइव देख सकेंगे। यह Unite8 चैनल है। इस चैनल पर मैच देखने के लिए आपको 799 रुपये में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वहीं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 1699 रुपये का है।
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