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Infinix Smart 20 की पहली सेल आज, जानिए कीमत से लेकर ऑफर तक सबकुछ

Infinix Smart 20 की पहली सेल आज है। यह सेल Flipkart पर दोपहर 12 बजे से लाइव होगी। इसमें 128GB स्टोरेज, 5200mAh बैटरी और MediaTek Helio G81 Ultimate प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 12, 2026, 09:35 AM (IST)

Infinix Smart 2
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Infinix के नए स्मार्टफोन की बिक्री आज यानी 12 जून से Flipkart पर लाइव होने वाली है। इसका मतलब है कि इस डिवाइस को दोपहर 12 बजे से खरीदा जा सकेगा। इस डिवाइस में 128 जीबी स्टोरेज और MediaTek Helio G81 Ultimate चिपसेट मिलती है। इसमें फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली 5200mAh की बैटरी दी गई है। news और पढें: Infinix Smart 20 फोन 5200mAh बैटरी के साथ हुआ लॉन्च, गीले व ऑयली हाथों से भी चला सकेंगे स्क्रीन

कीमत और ऑफर

इनफिनिक्स स्मार्ट 20 को दो स्टोरेज ऑप्शन 4GB+64GB व 4GB+128GB स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इन मॉडल की कीमत क्रमश: 12,499 रुपये व 13,999 रुपये है। यह Sunlike Orange, Cloudline Blue, Shadow Black और Polaris Titanium कलर में अवेलेबल है। news और पढें: Vivo X200T 5G 6800 रुपये तक हुआ सस्ता, खरीदने के लिए अभी लपकें बंपर Deal

इस स्मार्टफोन पर 500 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 600 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस पर 588 रुपये की EMI मिल रही है। साथ ही, 10,850 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।

Infinix Smart 20 के स्पेसिफिकेशन

Specification Details
Display Size 6.78-inch HD+ Display
Resolution 1576 × 720 Pixels
Refresh Rate 120Hz
Processor MediaTek Helio G81 Ultimate Octa-Core
GPU Mali-G52
RAM 4GB
Storage 128GB
Expandable Storage Up to 2TB via microSD Card
Operating System Android 16-based XOS 16
Rear Camera 8MP
Front Camera 8MP
Fingerprint Sensor Side-Mounted
Face Unlock Yes
IP Rating IP64 (Dust and Water Resistant)
Battery Capacity 5200mAh
Charging 15W Fast Charging
Speakers Stereo Speakers
FM Radio Yes
Connectivity Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Dual SIM Support, USB Type-C
Dimensions 167.7 × 78.8 × 7.7 mm
Weight 189 gram

इनफिनिक्स स्मार्ट 20 में 6.78 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 1576 x 720 पिक्सल है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में MediaTek Helio G81 Ultimate ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali G52 GPU दिया गया है। इसकी रैम 4 जीबी और स्टोरेज 128 जीबी है। इसे एसडी कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

यह स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड XOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में 8 मेगापिक्सल का रेयर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सुरक्षा के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

रेटिंग और बैटरी

स्मार्ट 20 को IP64 की रेटिंग दी गई है। यानी कि यह फोन वॉटर और डस्ट प्रूफ है। इस हैंडसेट में 5200mAh की बैटरी भी दी गई है। इसे 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं। यह FM Radio से लैस है।

अन्य स्पेसिफिकेशन्स

इस मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन की डायमेंशन 167.7×78.8×7.7mm और वजन 189 ग्राम है।

फरवरी में इस फोन से उठा पर्दा

बताते चलें कि इनफिनिक्स ने स्मार्ट 20 से पहले फरवरी में Infinix NOTE Edge 5G को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है। इस फोन में 6.78 इंच का 3डी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। फोटो क्लिक करने और वीडियो शूट करने के लिए फोन में 50MP का बैक और 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7100 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस हैंडसेट में स्टीरियो स्पीकर और डुअल माइक्रोफोन दिए गए है। इसे IP65 की रेटिंग दी गई है। इसकी बैटरी 6500mAh की है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है।

FAQs

1. इनफिनिक्स स्मार्ट 20 कब लॉन्च हुआ ?
Ans. इस फोन को 8 जून 2026 को लॉन्च किया था।

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2. इस फरवरी में कौन-सा फोन लॉन्च किया गया था ?
Ans. फरवरी 2026 में NOTE Edge 5G को पेश किया गया था।