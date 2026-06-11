Published By: Manisha | Published: Jun 11, 2026, 01:36 PM (IST)
अगर आप कुछ भी सर्च करने के लिए Google Chrome का इस्तेमाल करते हैं… तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। जी हां, यूं तो आप गूगल क्रोम पर बिना कुछ सोचे कुछ भी सर्च कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि उस चीज से जुड़ी डिटेल्स आपको अपने इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर फोनो में देखने को मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने गूगल क्रोम पर किसी बैग को सर्च किया है, तो कुछ ही देर में आपके सभी सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर आपको उस बैग व अन्य ब्रांड के बैग से जुड़ी डिटेल्स दिखने लगती है। इसके पीछे का कारण गूगल क्रोम का एक सीक्रेट फीचर है, जो कि डिफॉल्ट रूप से आपके फोन और लैपटॉप में ऑन रहता है और आपको इसकी जानकारी भी नहीं होती। और पढें: Google AI Search के 7 छुपे हुए फीचर्स, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
आज हम आपको Chrome के इसी फीचर की जानकारी देने जा रहे हैं। यह क्रोम का Tracking फीचर है, जो कि आपको और आपकी सभी एक्टिविटी को हरदम ट्रैक करता रहता है। इसी की वजह से आप 1 चीज क्रोम पर सर्च करते हैं तो उससे जुड़ी डिटेल्स आपको अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व फोन में देखने को मिल जाती है। जैसे कि हमने बताया यह फीचर फोन में डिफॉल्ट रूप से ऑन होता है, ऐसे में क्रोम आपकी एक्टिविटी ट्रैक न करें इसके लिए आपको इस फीचर को तुरंत बंद कर देना है। आइए जानते हैं फोन और लैपटॉप में इस फीचर को कैसे बंद करें। और पढें: Smartphone बेचने से पहले भूलकर भी न करें ये गलती, वरना लीक हो सकता है आपका निजी डेटा
1. सबसे पहले फोन में Google Chrome ओपन करें।
2. इसके बाद टॉप पर मौजूद थ्री डॉट आइकन पर टैप कर दें।
3. यहां आपको Settings पर जाना है।
4. इसके बाद स्क्रोल-डाउन करने पर आपको Privacy and Security का ऑप्शन मिलेगा।
5. Privacy and Security वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ‘Send a Do Not Track Request’ वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है।
6. ज्यादातर स्मार्टफोन और लैपटॉप में यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑन होता है। ऑन होने की वजह से जब भी आप क्रोम पर कुछ सर्च करते हैं, तो वो चीज आपको अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व फोन आदि पर दिखने लगती है। इसे रोकने के लिए आपको इस ऑन फीचर को तुरंत ऑफ कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं, वैसे ही क्रोम आपको ट्रैक करना बंद कर देता है।
1. लैपटॉप में इस फीचर को बंद करने के लिए सबसे पहले लैपटॉप में Google Chrome ओपन करें।
2. इसके बाद टॉप पर मौजूद थ्री डॉट आइकन पर टैप कर दें।
3. यहां आपको Settings पर जाना है।
4. इसके बाद स्क्रोल-डाउन करने पर आपको Privacy and Security का ऑप्शन मिलेगा।
5. इस फीचर में जाने के बाद आपको Allow Third Party Cookies वाले ऑप्शन पर जाना होगा।
6. यहां पर नीचे की ओर आपको Advanced में Send do not track का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको बस इस ऑप्शन के बगल में दिख रहे ऑन टॉगल को ऑफ कर देना है।
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