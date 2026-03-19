Realme P4 Lite 5G को जोरदार टक्कर देंगे ये धाकड़ फोन, यहां देखें बेस्ट Alternatives

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 19, 2026, 05:09 PM (IST)
Realme ने हाल ही में Realme P4 Lite 5G को भारत में लॉन्च किया है। यह कंपनी का किफायती फोन है, जिसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इस डिवाइस में 13MP का कैमरा और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। इसमें LCD डिस्प्ले दिया गया है। हालांकि, भारतीय बाजार में कई फोन मौजूद हैं, जिन्हें पी4 लाइट के अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा सकता है। आइए इन मोबाइल फोन्स पर डालते हैं एक नजर… और पढें: Realme P4 Lite 5G: 7000mAh बैटरी के साथ आया नया स्मार्टफोन, शुरुआती कीमत 12 हजार से कम
सैमसंग गैलेक्सी एम06 के 4GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है। यह रियलमी पी4 लाइट के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट से 2000 रुपये सस्ता है। इसमें 50MP कैमरे के साथ-साथ MediaTek Dimensity 6300 चिप और एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है। इसकी बैटरी 5000mAh की है, जो रियलमी के फोन से कम है। और पढें: 10001mAh बैटरी वाला Realme फोन मात्र 943 रुपये महीने में, खरीदने के लिए यहां करें Order
पोको सी85 5जी 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इस फोन में Dimensity 6300 चिप, 50MP कैमरा और 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसके 8+128GB की कीमत 14,499 रुपये है, जो कि पी4 लाइट 5जी के 6+128GB से कम है।
मोटो जी57 कीमत के मामले में रियलमी पी4 लाइट 5जी के समान है। फीचर्स की बात करें, तो मोटोरोला के फोन में 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। फोटो क्लिक करने के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का सेकेंडरी लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए 8एमपी का कैमरा दिया गया है। सीमलेस फंक्शनिंग के लिए फोन में Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर 128GB स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 8 जीबी है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।
iQOO Z10 Lite को 6000mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इस स्मार्टफोन को IP64 की रेटिंग मिली है। इसमें फोटोग्राफी के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें 1000 निट्स ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है। इसमें Dimensity 6300 5G चिप मिलती है। इसकी शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है।
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