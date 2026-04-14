comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Realme Narzo 100 Lite 5g Launched In India With 7000mah Battery Price In India Specifications

Realme Narzo 100 Lite 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Realme Narzo 100 Lite 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने फोन में 7000mAh की बैटरी दी है। यहां जानें फोन की कीमत और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Apr 14, 2026, 01:01 PM (IST)

Realme Narzo 100 Lite 5G (1)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Realme Narzo 100 Lite 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है। फीचर्स की बात करें, तो रियलमी के फोन में 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Octa Core MediaTek Dimensity 6300 6nm प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7000mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: Ai+ Nova 2 5G की आज से पहली सेल शुरू, 8,999 रुपये में मिलेगा ये दमदार बजट स्मार्टफोन

Realme Narzo 100 Lite 5G Price in India, Availability

कीमत की बात करें, तो Realme Narzo 100 Lite 5G को 13,499 रुपये में पेश किया गया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहीं, फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 14,499 रुपये है। इसके टॉप मॉडल की बात करें, तो फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 16,499 रुपये है। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये का ऑफ मिलेगा। फोन की सेल भारत में 21 अप्रैल से Amazon पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने फोन में Frost Silver और Thunder Black कलर ऑप्शन पेश किए हैं। news और पढें: Vivo V60 की कीमत में आई गिरावट, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

Realme Narzo 100 Lite 5G Specs

फीचर्स की बात करें, तो रियलमी के फोन में 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 6nm प्रोसेसर से लैस हैं। कंपनी ने फोन में 4GB RAM और 6GB RAM के ऑप्शन दिए हैं। फोन की स्टोरेज में आपको 64GB स्टोरेज और 128GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं। news और पढें: Redmi A7 Pro 5G ने 6300mAh बैटरी के साथ भारत में मारी एंट्री, कीमत 12000 से भी है कम

फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। फोन का डायमेंशन 166.3×78.1×8.4mm और भार 212 ग्राम है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिलती है। सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। यह फोन Android 16 बेस्ड realme UI 7.0 पर काम करता है।