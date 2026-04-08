Realme C100x की लॉन्चिंग डिटेल आई सामने, स्टोर और कलर ऑप्शन भी हुए लीक

Realme ने हाल ही में C-सीरीज के दो स्मार्टफोन Realme C100 और C100i को लॉन्च किया था। अब खबर है कि कंपनी इस लाइनअप में एक और स्मार्टफोन Realme C100x को लाने की योजना बना रही है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। इससे अपकमिंग डिवाइस की लॉन्चिंग का पता चला है। साथ ही, स्टोरेज व कलर ऑप्शन से भी पर्दा उठा है। आइए जानते हैं… और पढें: Realme Buds T500 Pro की लॉन्च डेट आई सामने, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

कलर और स्टोरेज

GSMArena ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Realme C100x को भारत में पेश किया जा सकता है। यह भारतीय बाजार में गोल्ड कोस्ट और डीपब्लू टाइड कलर में अवेलेबल होगा। इस फोन को 4GB+128GB और 6GB+128GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध कराया जा सकता है। इसका मॉडल नंबर RMX5366 है। इस फोन को EPREL से सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और पढें: Realme NARZO 100 Lite 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 7000mAh बैटरी सिंगल चार्ज पर चलेगी लंबा

बैटरी

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अपकमिंग स्मार्टफोन में 7400 या फिर 7500mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ IP64 की रेटिंग भी दी जाएगी। कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलेंगे। और पढें: Realme 16 5G की पहली सेल आज से होगी शुरू, जानिए कीमत और ऑफर्स

कितनी हो सकती है कीमत ?

पुरानी लीक्स में कहा गया कि रियलमी सी100एक्स की कीमत मिड रेंज में रखी जा सकती है। इसका मुकाबला शाओमी, वीवो और सैमसंग जैसे ब्रांड के मोबाइल फोन्स से होगा।

हाल ही में लॉन्च हुआ यह स्मार्टफोन

रियलमी 16 5जी को इस महीने की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इस फोन की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होती है। फीचर्स पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन 6.57 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2372 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। वर्किंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6400 Turbo चिपसेट और Arm Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है।

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फोटो और वीडियो के लिए 50MP का मेन लेंस दिया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 2MP का मोनोक्रोम लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। सेल्फी के लिए हैंडसेट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 7000mAh की है। इसको 60 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।