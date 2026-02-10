OPPO K14x 5G धांसू फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 17 हजार से कम

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 10, 2026, 12:15 PM (IST)
OPPO K14x 5G Launched in India: स्मार्टफोन मेकर ओप्पो ने K-सीरीज के नए स्मार्टफोन ओप्पो के14एक्स 5जी को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए OPPO K13x का सक्सेसर है। इस डिवाइस में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में Dimensity 6300 चिपसेट और 6 जीबी रैम दी गई है। इसके साथ हैंडसेट में फास्ट चार्जिंग से लैस 6500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं ओप्पो के नए फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में यहां… और पढें: Oppo K14 5G: भारत में जल्द एंट्री की तैयारी, Bluetooth SIG लिस्टिंग से मिले लॉन्च संकेत
ओप्पो के14एक्स Android 15 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 700 निट्स ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसका साइज 6.75 इंच है। पावर के लिए नए मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी है। इसमें 6 जीबी रैम मिलती है। और पढें: 7000mAh बैटरी वाले OPPO K13 5G पर शानदार डील, Flipkart से खरीदने पर होगा फायदा
यह स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फंक्शन के साथ आता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए हैंडसेट में 50MP का कैमरा दिया गया है, जबकि वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फ्रंट में 5एमपी का कैमरा मिलता है।
कंपनी ने के14एक्स 5जी स्मार्टफोन में 6,500mAh की तगड़ी बैटरी दी है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 17.6 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम देती है। इसके साथ फोन को IP64 की रेटिंग मिली है। यानी कि यह वॉटर और स्प्लैश प्रूफ है।
सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ओप्पो के14एक्स में वाईफाई, डुअल सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ, जीपीएस और टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
OPPO K14x फोन की कीमत 14,999 रुपये रखी गई है। इस दाम में 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल का दाम 16,999 रुपये रखा गया है। इस पर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी प्री-बुकिंग लाइव हो गई है और सेल 16 फरवरी 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट व ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर लाइव होगी।
बता दें कि ओप्पो के13एक्स को पिछले साल जून में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत बजट सेगमेंट में रखी गई है। इस फोन में 6.67 इंच का HD+ डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 1604 x 720 पिक्सल है। बेहतर फंक्शनिंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और ARM Mali-G57 जीपीयू दिया गया है।
इस स्मार्टफोन की स्टोरेज 256 जीबी तक है। इसको एसडी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोटो के लिए हैंडसेट में 50MP का रेयर और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 6000mAh की है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।
