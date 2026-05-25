comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Oppo Reno 15 Pro Price Drop 6800 Amazon Flipkart 200mp Camera Offer Specs Features

Oppo Reno 15 Pro हुआ 6800 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा के साथ फोन में मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

Oppo Reno 15 Pro Price drop 6800 Amazon Flipkart 200MP Camera offer specs features: ओप्पो की डील ने मचाई धूम। खरीदने के लिए मची होड़।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: May 25, 2026, 01:57 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Oppo Reno 15 Pro (9)zoom icon
18

Oppo Reno 15 Pro Display

Oppo Reno 15 Pro के फीचर्स पर नजर डालें, तो कंपनी ने इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है। वहीं, रेजलूशन 1,272 x 2,772 पिक्सल है।

Oppo Reno 15 Pro (4)zoom icon
28

Oppo Reno 15 Pro Performance

Oppo Reno 15 Pro फोन MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इन फोन में 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के ऑप्शन पेश किए हैं।

Oppo Reno 15 Pro (6)zoom icon
38

Oppo Reno 15 Pro Camera

Oppo Reno 15 Pro में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। इस सेटअप में आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। साथ ही इसमें 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर। वहीं, 50MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।

Oppo Reno 15 Prozoom icon
48

Oppo Reno 15 Pro Selfie Camera

Oppo Reno 15 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

Oppo Reno 15 Pro (8)zoom icon
58

Oppo Reno 15 Pro Battery

Oppo Reno 15 Pro में 6500mAh की दमदार बैटरी दी है। इसके साथ कंपनी ने 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है।

Oppo Reno 15 Pro (10)zoom icon
68

Oppo Reno 15 Pro Price

Oppo Reno 15 Pro फोन के 12GB RAM 256GB स्टोरेज वेरिएंट को Amazon और Flipkart से 67,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग ऑफर मिल रहे हैं।

Oppo Reno 15 Pro (3)zoom icon
78

Oppo Reno 15 Pro Amazon Discount

Oppo Reno 15 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो HDFC बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 6799 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।

Oppo Reno 15 Pro (1)zoom icon
88

Oppo Reno 15 Pro Flipkart Discount

Oppo Reno 15 Pro के Flipkart डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो यहां आपको Flipkart SBI कार्ड के जरिए 6,800 रुपये का ऑफ मिलेगा।