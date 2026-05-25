Oppo Reno 15 Pro हुआ 6800 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा के साथ फोन में मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

X पर अब दूसरों का कंटेंट रीपोस्ट करना पड़ेगा भारी!

X ने अब उन अकाउंट्स पर सख्ती शुरू कर दी है जो दूसरों के वायरल वीडियो और मीम्स को कॉपी करके कमाई करते थे। नए बदलाव के बाद असली क्रिएटर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि बिना क्रेडिट कंटेंट रीपोस्ट करने वाले अकाउंट्स की कमाई और रीच कम हो सकती है।