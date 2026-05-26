Oppo A6c: 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ ओप्पो का नया फोन, जानें कीमत और फीचर्स

Oppo A6c भारत में लॉन्च हो गया है। यह A-सीरीज का नया स्मार्टफोन है, जिसे बजट सेगमेंट को ध्यान में रखकर लाया गया है। टॉप फीचर्स की बात करें, तो इस मोबाइल फोन को 7000mAh बैटरी के साथ पेश किया गया है। इसमें Unisoc चिपसेट और 4 जीबी रैम मिलती है। इसकी स्टोरेज 128GB है। फोटो क्लिक करने के लिए 13MP का कैमरा भी दिया गया है। और पढें: OPPO के 200MP कैमरे वाले प्रीमियम फोन की सेल आज, मिलेगा 16999 रुपये का तगड़ा डिस्काउंट

Oppo A6c Specifications

Category Features SIM Dual SIM Support Display Size 6.75-inch HD+ LCD Display Refresh Rate 120Hz Touch Sampling Rate 240Hz Peak Brightness 900 nits Screen-to-Body Ratio 90% Protection IP64 Dust & Splash Resistance Processor Unisoc T7250 Octa-Core GPU Mali-G57 RAM 4GB Storage 128GB Internal Storage Sensors Proximity Sensor, Ambient Light Sensor Security Fingerprint Sensor, Face Unlock Rear Camera Dual Rear Camera Setup Primary Camera 13MP, f/2.2 Aperture, 81° FoV, Auto Focus Front Camera 5MP Selfie Camera, f/2.2 Aperture Battery 7000mAh Charging 15W Fast Charging Connectivity Audio Jack, Bluetooth 5.2, GPS, Wi-Fi, QZSS, USB Type-C Dimensions 166.5 × 78.2 × 9mm Weight 215g

कंपनी के मुताबिक, ओप्पो ए6सी में डुअल सिम कार्ड स्लॉट है। इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 900 निट्स है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 90 प्रतिशत है। इसे IP64 रेटिंग दी गई है। यानी कि यह डस्ट और स्प्लेश प्रूफ है। और पढें: Oppo Reno 15 Pro हुआ 6800 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा के साथ फोन में मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

इस मोबाइल फोन में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ-साथ Mali-G57 GPU, 4जीबी रैम और 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें Proximity और Ambient लाइट जैसे सेंसर दिए गए हैं। पर्सनल डेटा सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

कैमरा सेक्शन

ओप्पो ए6सी में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 13MP का प्राइमरी सेंसर है। इसका अपर्चर f/2.2 और फील्ड ऑफ व्यू 81 डिग्री है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसके फ्रंट में 5MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इससे शानदार सेल्फी क्लिक करने के साथ वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

बैटरी

इस मोबाइल फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसे 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, सिम कार्ड, वाई-फाई, QZSS और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसका वजन 215 ग्राम और डायमेंशन 166.5×78.2x9mm है।

कीमत और उपलब्ध्ता

ओप्पो के अनुसार, ओप्पो ए6सी को 4GB+64GB स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इसकी कीमत 13,999 रुपये है। इसका 4GB+128GB स्टोरेज मॉडल 16,999 रुपये में मिल रहा है। इसकी बिक्री ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हो गई है। इसे व्हाइट और ब्राउन कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

इस फोन से मिलेगी टक्कर

पोको सी85एक्स 5जी को ओप्पो ए6सी का बेस्ट ऑल्टरनेटिव माना जा सकता है, क्योंकि यह फोन 5जी कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसकी कीमत भी ए6सी से कम है। इसे 12,749 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स पर आएं, तो स्मार्टफोन में 6.9 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 660 निट्स है। इसमें Unisoc T8300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ-साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी की स्टोरेज दी गई है।

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इस हैंडसेट का बैक कैमरा 32MP का है, जबकि फ्रंट में सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा मिलता है। इसमें 6300mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।